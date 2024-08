Des nouveaux vibreurs qui intriguent à Monza

Circuit historique au calendrier de la Formule 1, Autodromo nazionale di Monza joue une fois de plus son avenir et se met ainsi au niveau des standards modernes de la discipline. On le sait, depuis le mois de janvier les lieux font l'objet d'une première phase importante de travaux, notamment pour améliorer les infrastructures et l'accueil du public. Mais cette rénovation concerne également la piste en elle-même.

À trois semaines du Grand Prix d'Italie, programmé le 1er septembre, le voile se lève sur les nouveautés qui attendent les pilotes, et celles-ci pourraient avoir davantage d'incidence que ce que l'on avait imaginé. Inchangé depuis 2000, le tracé à proprement parler n'évoluera pas mais les modifications environnantes apportées ne seront pas sans conséquences.

En effet, un gros travail a été mené au niveau des zones de dégagement et des vibreurs. Les premières images permettent de noter une modification importante à la Variante Ascari, où les vibreurs ont été remplacés. Ceux-ci sont désormais beaucoup moins relevés et offriront à coup sûr une trajectoire plus directe et plus rapide qui va augmenter les vitesses de passage, tout en diminuant le risque de partir à la faute qui existait en attaquant les anciennes bordures avec le mauvais angle.

Cette modification, qui demande encore à être testée par les F1 pour en mesurer l'impact, fait réagir les puristes. Néanmoins, elle s'accompagne d'une contrepartie qui suit la récente tendance observée sur plusieurs circuits, puisqu'au-delà des vibreurs, le run-off vert orné de gendarmes couchés a été remplacé par du gravier à l'ancienne.

Les vibreurs de la chicane Ascari étaient auparavant plus relevés. Photo de: AG Photo / Paolo Belletti

Un autre changement significatif concerne la Prima Variante, autrement dit la première chicane après la ligne droite des stands. La trajectoire idéale y restera probablement inchangée mais la piste a été élargie au niveau des deux points de corde, ce qui devrait laisser davantage de place pour les combats roue contre roue historiquement très tendus à cet endroit.

Il reste à découvrir si d'autres points du circuit ont évolué, par exemple au niveau des vibreurs des deux Lesmo. S'accompagnant d'un resurfaçage, cette mise à niveau de l'emblématique piste italienne débouchera vraisemblablement sur une amélioration des chronos observés lorsque les F1 y poseront de nouveau leurs roues.