Monza lance des travaux décisifs pour l'avenir du GP d'Italie

L'Autodromo Nazionale di Monza a donné le coup d'envoi d'importants travaux pour moderniser son circuit et ses infrastructures. Un projet qui pourrait être décisif pour l'avenir de l'épreuve au calendrier, alors que le Grand Prix d'Italie et celui d'Émilie-Romagne, organisé à Imola, ont un contrat avec la Formule 1 jusqu'en 2025.

Car la mise en garde de Stefano Domenicali à l'automne dernier avait le mérite d'être claire. "La valeur historique de Monza est incontestable mais nous devons également rester en phase avec notre époque en matière de services, qui doivent être conformes aux prix payés par ceux qui viennent sur le circuit. D'ici un an, nous aurons des idées claires sur l'avenir", avait prévenu le PDG de la F1.

Ce lundi, la piste italienne a officiellement lancé des travaux programmés sur 140 jours. Le chantier consiste en un resurfaçage intégral du tracé, la construction d'un nouveau passage souterrain, l'agrandissement de trois tunnels déjà existants, l'amélioration des infrastructures des stands et la rénovation de certaines tribunes.

"Notre principal objectif est de remettre l'Autodromo à niveau", indique Angelo Sticchi Damiani, président de la fédération italienne. "On ne peut plus se permettre d'avoir des problèmes de flux de spectateurs, et on doit offrir plus de confort à ceux qui viennent sur le circuit. Nous nous sommes fixé trois objectifs pour mieux répondre aux requêtes qui ont été faites, et le premier d'entre eux concerne les passages souterrains."

"Le deuxième objectif concerne les tribunes. On a encore plusieurs structures temporaires, donc on va construire des structures plus solides qui offriront toutes les commodités conformes à ce qu'un spectateur attend aujourd'hui. Chaque tribune sera un îlot avec tous les services nécessaires, de sorte que le public n'aura pas à se déplacer."

"Enfin, une toiture permanente sera construite au-dessus du bâtiment des stands [aujourd'hui surmonté d'une structure tendue]. Les piliers de soutien seront renforcés car la structure prendra de la hauteur."

Le début des travaux de rénovation à Monza.

Les travaux devraient s'achever avant la fin du mois de juin, tandis que le Grand Prix d'Italie de F1 2024 doit se tenir à Monza le week-end du 1er septembre. Si l'amélioration du bâtiment des stands est si importante, c'est aussi parce qu'il accueille le Paddock Club et ses invités. Un point essentiel que rappelle Stefano Domenicali en évoquant un "objectif important".

"On doit pouvoir recevoir nos invités dans une structure adaptée et non plus sous une tente, comme jusqu'à l'année dernière", insiste-t-il. "En plus de ça, il y a évidemment d'autres interventions nécessaires pour l'avenir. Monza a une grande histoire mais doit aussi regarder vers l'avenir et proposer un circuit au niveau des autres pistes du championnat du monde."

Propos recueillis par Roberto Chinchero