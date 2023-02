Aston confirme : Drugovich est l'élu s'il faut remplacer Stroll

Charger le lecteur audio

Le doute subsiste au sujet de l'état de santé de Lance Stroll, blessé au poignet lors d'un accident de vélo survenu il y a une semaine. La participation du Canadien au Grand Prix de Bahreïn reste incertaine, mais l'on sait désormais qui sera son remplaçant le week-end prochain, le cas échéant.

Aston Martin dispose de deux pilotes de réserve, Felipe Drugovich et Stoffel Vandoorne, et c'est le champion en titre de Formule 2 qui a été choisi. L'étonnante rumeur d'un retour de Sebastian Vettel en Grand Prix a fait long feu, et Vandoorne paye probablement son incapacité à participer aux essais de pré-saison, pris par l'E-Prix du Cap en Formule E, où le Champion du monde en titre de la compétition tout électrique a pris la septième place.

Drugovich, lui, a pu parcourir 117 tours du circuit de Bahreïn. Certes, c'est moins que tous les autres pilotes, mais il s'agit néanmoins d'une expérience précieuse afin de préparer d'éventuels débuts en Grand Prix. Il serait le premier Brésilien au départ d'une course de Formule 1 depuis Pietro Fittipaldi lors des deux derniers Grands Prix de la saison 2020, alors en remplacement de Romain Grosjean chez Haas.

"L'équipe va continuer de tout faire pour que Lance puisse courir, selon son rétablissement à la suite de sa blessure", indique un bref communiqué d'Aston Martin F1 Team. "S'il n'est pas en état de participer, alors Felipe pilotera l'AMR23 aux côtés de Fernando."

Fernando Alonso a d'ailleurs été prompt à saluer la prestation de Drugovich lors des essais de pré-saison. "Même moi, je trouve que je manque de tours et de kilomètres", a déclaré l'Ibère. "Alors je n'ose pas imaginer comme ça doit être difficile et compliqué pour Felipe. Mais c'est un pilote super talentueux. Il s'est très bien adapté cette semaine ici à Bahreïn, on a vu [samedi] qu'il avait immédiatement le rythme et il a fait un long relais de qualité. Alors s'il doit courir, je pense qu'il fera du très bon travail, parce qu'il a le talent."

Propos recueillis par Adam Cooper