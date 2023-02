Aston Martin n'a pas choisi son plan B si Stroll est forfait

Charger le lecteur audio

À une semaine du premier Grand Prix de la saison, à Bahreïn, on ne sait pas encore qui occupera le baquet Aston Martin aux côtés de Fernando Alonso. L'état de santé de Lance Stroll demeure en effet un mystère bien gardé par l'écurie, qui a fait rouler son réserviste Felipe Drugovich durant deux matinées cette semaine lors des essais hivernaux à Sakhir.

Lance Stroll a été victime il y a quelques jours à l'entraînement d'un accident de vélo en Espagne, le contraignant à renoncer aux tests de Bahreïn sans que l'on connaisse précisément la nature et l'étendue de ses blessures si ce n'est qu'il est touché "à la main, au poignet". Samedi soir, le directeur de l'écurie anglaise a continué à se montrer évasif sur cette question.

"Franchement, à ce stade je ne sais pas", assure Mike Krack. "Naturellement, il constitue notre plan A, on veut que Lance revienne dans la voiture, mais il faut attendre de savoir ce qu'il va dire et ce que les médecins vont dire au bon moment. Il y a des délais, ou des limites de temps, à donner à la FIA, et on va les respecter. On devra voir comment la situation évolue au cours de la prochaine journée. C'est comme au football, il y a des joueurs qui sont un peu blessés et on attend le dernier moment pour ensuite décider s'ils jouent ou pas."

Mike Krack ajoute que le retour du Canadien dans le simulateur, pas encore effectif, sera "la première étape" à franchir avant d'envisager la suite. Si la présence de Lance Stroll au Grand Prix de Bahreïn constitue une incertitude, l'identité de celui qui le remplacerait en cas de forfait en est une autre. "On doit décider quel est le plan B", avance-t-il. "On a quelques plans B, mais il faut le décider lorsque le plan A est impossible. C'est très simple. Peut-il piloter ou pas ?"

Felipe Drugovich, de par son roulage cette semaine, est un candidat naturel. Aston Martin bénéficie également des services de Stoffel Vandoorne, qui était ce week-end retenu en Afrique du Sud pour la manche de Formule E au Cap. Une autre option pourrait mener au jeune retraité Sebastian Vettel. "J'ai eu quelques coups de téléphone avec Sebastian", révèle Mike Krack. "Mais c'était aussi le cas l'année dernière, et ça le sera encore à l'avenir." Refusant de préciser si le quadruple Champion du monde a manifesté un intérêt pour une éventuelle pige – "Je ne vous le dirai pas" – il tempère cette perspective : "C'est très hypothétique".

"Avant tout, notre plan est d'avoir Lance dans la voiture", insiste le directeur de l'écurie. "Et puis il faudra voir ensuite, car il y a Bahreïn avant de parler de Djeddah. On n'a pas pris de décision définitive. Il ne faut pas oublier une chose : il [Vettel] avait un plan très clair dans sa tête pour sa retraite. Et vous savez, c'est quelque chose qu'il faut aussi respecter. On va voir ce qui va se passer."

Propos recueillis par Adam Cooper