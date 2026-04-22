Vettel lance un avertissement à la F1 après le début de saison 2026

Pour Sebastian Vettel, il est essentiel que la Formule 1 ne perde pas "son ADN", dans le contexte des critiques liées à la réglementation technique 2026.

L'entame de la 77e saison du championnat du monde de F1 n'a pas eu lieu dans un contexte calme. Même si certaines voix s'étaient élevées dans les années ou les mois précédant l'entrée en vigueur du nouveau règlement technique pour pointer certains risques, la découverte sur la piste de l'ampleur des changements a suscité de vives réactions.

Des réactions qui ont souvent tourné à la critique pure et simple d'une formule qui a indubitablement bousculé pas mal d'habitudes, modifiant de façon parfois drastique certains aspects de la performance, comme celui des qualifications.

La plus grande hybridation des moteurs (avec une parité quasi complète entre puissance thermique et électrique), couplée à la disparition du MGU-H et à des batteries dont la capacité n'a que très peu évolué, ont encore plus mis l'accent sur la gestion de l'énergie électrique.

Les pilotes et les écuries sont donc plus dépendants de la récolte et du déploiement de l'énergie, ce qui en fait l'un des instruments principaux de la performance, au détriment de l'attaque "pure". C'est ainsi particulièrement vrai en qualifications, mais les critiques n'ont pas épargné la course, que ce soit au sujet des dépassements ou de la sécurité.

Vettel ne peut pas que la F1 perde son ADN

Sebastian Vettel au volant de la McLaren MP4/8 d'Ayrton Senna lors du GP d'Émilie-Romagne 2024. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Interrogé sur ces critiques par la chaîne suédoise SVT, l'ancien pilote Sebastian Vettel, champion du monde sur la période 2010-2013 et longtemps directeur de l'Association des pilotes de Grand Prix (GPDA), a expliqué s'y associer tout en laissant un message en forme d'avertissement à la Formule 1 dans son ensemble.

"D'un point de vue sportif, j'entends ces critiques et je m'y associe, car ces voitures sont sans doute amusantes à piloter, mais il n'est probablement pas très agréable de faire la course avec elles en raison du règlement et des difficultés qui en découlent."

"Je comprends donc les pilotes, et je tiens absolument à ce que l'on ne perde pas l'ADN et l'essence même de ce sport, qui consiste à déterminer quel est le pilote le plus rapide au volant de la voiture la plus rapide."

Les pilotes sont le visage de la discipline. S'ils sortent de leur voiture pleins d'adrénaline et très enthousiastes, c'est ce qui enthousiasme les spectateurs.

Les instances de la discipline ont d'ores et déjà réagi en arrêtant, suite à des discussions qui ont eu lieu tout au long du mois d'avril avec les diverses parties prenantes et en particulier les écuries, un certain nombre de modifications du règlement technique.

Réduction du besoin de récolte d'énergie, super clipping plus puissant pour en limiter la durée, limitation de la puissance du boost et du déploiement du MGU-K, voici entre autres les premières pistes pour améliorer, en qualifications et/ou en course, la situation que ce soit sur le plan du spectacle ou de la sécurité.

Questionné que ces changements, Vettel a ajouté : "J'ai vu un bref aperçu [des nouveautés]."

"J'espère que d'un point de vue sportif, et c'est ce qu'ils essaient de corriger, cela rendra les pilotes plus heureux, car en fin de compte, les pilotes sont le visage de la discipline. S'ils sortent de leur voiture pleins d'adrénaline et très enthousiastes, c'est ce qui enthousiasme les spectateurs devant leurs écrans et dans les tribunes également."