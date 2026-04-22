Jacky Ickx : Si la F1 2026 génère de l'audience, "alors tout va bien"

Depuis l'entame de la saison 2026, la Formule 1 est plus qu'à l'accoutumée sous le feu des critiques. La réglementation technique divise grandement les observateurs et les fans mais, pour Jacky Ickx, la question se résume au fait de savoir si elle permettra - ou pas - au championnat de maintenir son audience.

Cette année, la discipline reine du sport automobile est entrée dans une nouvelle ère technologique qui pousse l'hybridation des moteurs - qui a débuté à l'orée des années 2010 avec le KERS avant de se poursuivre de façon plus avancée avec les moteurs de 2014 - encore plus loin via une répartition de la puissance à parts quasi égales entre thermique et électrique.

Toutefois, un certain nombre d'orientations prises dans le travail d'établissement du règlement dans son ensemble (châssis et moteur) a conduit à ce que la formule adoptée modifie assez drastiquement certains aspects de la performance, en mettant la gestion de l'énergie au cœur de la plupart des problématiques.

La F1 2026 est très critiquée par une partie du public. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

En résulte un pilotage qui s'éloigne des standards habituels, en particulier dans l'exercice des qualifications, et des situations nouvelles en course qui sortent des sentiers battus. Face à ces changements, une partie du public et des acteurs a vivement réagi, poussant les instances et la discipline dans son ensemble à une première série de changements qui seront en place pour la quatrième manche, le GP de Miami.

Parmi les pilotes actuels, même si la tendance générale est plutôt négative, les avis restent dans le détail assez partagés sur le résultat final. Certains, à l'image de Max Verstappen, Lando Norris ou Carlos Sainz ont clairement fait part de leur mécontentement, quand d'autres comme George Russell ou Lewis Hamilton ont été plus positifs sans toutefois être totalement conquis.

Véritable figure d'autorité dans le monde des sports mécaniques, Jacky Ickx, qui a connu la Formule 1 entre la fin des années 1960 et la fin des années 1970 - signant un total de huit victoires en 114 départs -, tout en remportant six fois les 24 Heures du Mans entre 1969 et 1982, entre plutôt dans la catégorie des "soutiens conditionnels" de la nouvelle réglementation.

Jacky Ickx au volant de la Ferrari 312B lors du GP d'Italie 2025. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Une vision intéressante puisqu'elle entre en conflit avec l'idée que l'on pourrait se faire de l'opinion d'un pilote qui a connu une époque moins complexe en termes de technologie, quand bien même ceci peut être relativisé par le fait que les progrès techniques n'ont jamais vraiment cessé de complexifier - plus ou moins "naturellement" - la F1.

Mais pour Ickx, c'est justement le cœur du problème : le Belge estime que comparer le sport auto actuel au sport auto d'avant n'a pas beaucoup de sens. Les opinions, les critiques ou même le soutien importent peu. Le vrai juge de paix, selon lui, c'est le public et l'intérêt qu'il lui porte.

"En ce qui concerne la Formule 1, il ne faut pas commettre l'erreur de comparer la F1 d'hier à celle d'aujourd'hui", a déclaré Ickx à Motorsport.com. "Mon opinion n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'observer l'évolution de l'audience."

"La question est de savoir si les gens suivent la F1 et dans quelle mesure ils la suivent. Le public est la clé de tout. Si la F1 parvient à maintenir un niveau d'intérêt élevé et à générer de l'audience, alors tout va bien. Sans le public, on ne peut rien faire. Si le public est là, alors tout va bien."

Les gens ne se soucient pas vraiment de ce qu'il y a sous le capot. Ce qui compte, ce sont les batailles en piste.

L'un des principaux points de crispation concernant les courses version 2026 est l'impression pour une partie des suiveurs que les dépassements sont "artificiels", dans le sens où ils surviennent principalement en raison de différences de charge de batterie et de déploiement d'énergie, et pas grâce au talent du pilote au volant.

Là encore, pour Ickx, c'est le spectacle et l'attrait du public qui compte. "À mon époque, on ne voyait vraiment que quatre paramètres sur le tableau de bord. C'était une autre époque par rapport à aujourd'hui, où les pilotes doivent tenir compte de bien plus de choses. Mais le public est la clé du succès du sport automobile."

"Bien sûr, il faut tenir compte de l'opinion des gens. Mais je pense que les gens ne se soucient pas vraiment de ce qu'il y a sous le capot. Ce qui compte, ce sont les batailles sur la piste : est-ce que la lutte est belle, est-ce que le défi est intense ? C'est ça qui importe. Nous n'avons jamais vu des chiffres d'audience aussi élevés."

Propos recueillis par Giacomo Rauli