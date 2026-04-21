Doriane Pin raconte son test F1 avec la Mercedes de 2021

La semaine passée, Doriane Pin a eu l'honneur et le bonheur, en tant que pilote de développement de Mercedes, de prendre le volant - dans le cadre d'un test de F1 des années précédentes (ou TPC) - de la W12, monoplace avec laquelle Lewis Hamilton avait lutté pour le titre mondial lors de la saison 2021 contre Max Verstappen.

Alors que son sentiment au sortir de ce roulage, lors duquel elle a parcouru 200 km sur une version raccourcie du circuit de Silverstone (76 tours), était d'avoir vécu quelque chose d'"irréel", elle est revenue sur ce moment rare pour une pilote féminine, d'autant plus dans l'ère moderne de la discipline, avec quelques jours de recul.

"C'était le plus beau jour de ma vie", a-t-elle déclaré, pour le site officiel de Mercedes. "À la fin, je ne voulais pas sortir de la voiture ; j'étais vraiment triste quand tout s'est terminé. Le lendemain, j'ai envoyé un SMS à mon ingénieur pour lui demander : 'Quand est-ce qu'on peut repartir ?!'"

"Dès l'instant où je me suis installée dans le cockpit, tout est devenu calme dans mon esprit, j'étais entièrement concentrée sur l'instant présent. Puis les couvertures chauffantes ont été retirées, et tout est devenu très réel."

"Dès que je suis sortie en piste, je me suis dit : 'Waouh !' Je voulais simplement profiter pleinement de l'instant, rester 'dans la zone' et vivre pleinement le moment présent."

Dans le dernier relais avec les pneus tendres, on a vraiment attaqué et j'ai commencé à sentir que la F1 prenait vraiment vie pour moi à ce moment-là.

En fin de journée - une journée passée sous les yeux de ses parents -, la Française de 22 ans a eu droit à un vrai relais de qualifications, l'occasion de ressentir ce que beaucoup de pilotes décrivent à propos des F1 : c'est à l'attaque que ces monoplaces prennent vie.

"C'était le dernier relais avec les pneus tendres, on a vraiment attaqué, et j'ai commencé à sentir que la F1 prenait vraiment vie pour moi à ce moment-là", a résumé Pin, qui a reconnu n'avoir pas réussi à vraiment trouver le sommeil suite à cette expérience marquante.

"La nuit précédente, j'ai très bien dormi, comme un bébé. La nuit suivante a été un cauchemar ! J'entendais encore le moteur et je ne pouvais m'empêcher de penser au fait d'être au volant. Je n'ai pas fermé l'œil."

"Physiquement, tout allait bien"

Doriane Pin dans le cockpit de la Mercedes W12 à Silverstone. Photo de: Mercedes AMG

Bien entendu, à ce jour, le roulage de Doriane Pin dans une Formule 1 demeure en partie symbolique, tout en mettant en exergue le fait qu'il n'y a plus eu de femme en compétition au volant d'une monoplace en Grand Prix depuis Giovanna Amati en 1992 et que le dernier départ remonte encore plus loin, avec Lella Lombardi en 1976.

Face à l'argument souvent avancé d'une absence au plus haut niveau qui reposerait en partie sur des prédispositions physiques, Pin - dont la petite taille, 1,59 m, a rapidement contribué à son surnom de "Pocket Rocket" - ne manque pas d'évoquer ce sujet pour le battre en brèche après son roulage.

"Tout le monde sait qu'il est rare de voir une femme au volant d'une F1, mais les gens ne savent pas non plus si une femme est capable de piloter une F1. Mais nous pouvons désormais conclure que, peu importe d'où vous venez, peu importe votre apparence ou qui vous êtes, vous pouvez piloter une F1 si vous vous y préparez pleinement."

"Si vous vous investissez à 100% dans le sport automobile, vous pouvez tout accomplir. Je suis fière de montrer que, quel que soit votre sexe et d'où que vous veniez - même si vous semblez toute petite -, vous pouvez piloter une Formule 1."

Et outre la question physique, la préparation pour cette sortie, même ponctuelle, n'a pas été laissée au hasard : "J'ai travaillé très dur chez moi à l'aide de vidéos pour m'assurer d'être prête pour le grand jour, et j'ai passé une journée entière avec mon ingénieur pour ajuster le baquet et passer en revue tous les systèmes ainsi que les différentes procédures."

"Le jour où je suis arrivée sur le circuit, j'ai continué à assimiler tout ce que chacun me disait dès mon arrivée. À chaque fois que je montais dans la voiture, je progressais naturellement, car je comprenais ce que mon ingénieur me disait."

"Les forces g ont un impact important sur le cou, car c'est la partie la plus sollicitée, mais le corps doit s'adapter. Physiquement, tout allait bien."

Bien entendu, ce test aux airs de concrétisation d'un rêve se veut aussi, avant tout, une mise en bouche pour une Doriane Pin qui en veut bien plus. "Mon objectif est évidemment toujours de courir en Formule 1 et de pouvoir faire plus que des essais TPC."

"Cette opportunité n'aurait pas été possible sans l'aide et le soutien de Mercedes ; c'était tout simplement incroyable, je serai donc éternellement reconnaissante à tous les membres de l'équipe pour cela."