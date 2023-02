Aston Martin attend des nouvelles de Stroll avant de prendre sa décision

Charger le lecteur audio

Alors que les équipes finalisaient leurs préparatifs pour les essais hivernaux de Bahreïn, Aston Martin a dû composer avec l'accident de vélo de Lance Stroll qui a résulté en une blessure au poignet pour le pilote canadien et une impossibilité pour lui de se rendre à Sakhir pour le premier roulage officiel de l'année.

L'équipe britannique a donc fait appel à son réserviste, Felipe Drugovich, pour assurer l'intérim en attendant le retour de Stroll. Mike Krack, le directeur d'équipe, raconte : "[Stroll] s'entraînait, il essayait de s'améliorer ou de travailler sur sa condition physique la semaine dernière. Il faisait du vélo, il a eu un petit incident et s'est blessé. Pour des raisons de précaution, nous avons décidé qu'il était préférable d'attendre un peu, et d'être prêt la semaine prochaine."

Le Luxembourgeois ne veut toutefois pas s'épancher sur l'état de santé de Stroll : "C'est personnel. Il est blessé à la main, au poignet. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que c'est aussi sa vie privée."

Et puisque la date du retour de Stroll au volant de l'AMR23 n'est toujours pas connue, il est possible que le pilote doive également renoncer au Grand Prix de Bahreïn 2023, qui aura lieu la semaine prochaine. Aujourd'hui, Drugovich peut être considéré comme le remplaçant idéal en raison de sa participation aux essais de Bahreïn, et celle-ci pourrait d'ailleurs s'étendre sur les trois journées de roulage.

"C'est quelque chose que vous devez faire en tant qu'équipe, pour parer toutes les éventualités", poursuit Krack au sujet de la présence de Drugovich à Sakhir. "Nous n'avons pas encore pris la décision finale sur la façon dont nous allons procéder pour les prochains jours. Nous le déciderons dans les prochaines heures."

Rappelons qu'Aston Martin compte aussi Stoffel Vandoorne parmi ses réservistes. Le Champion du monde en titre de Formule E est en Afrique du Sud ce week-end, dans le cadre de l'E-Prix du Cap, mais sera libre et disponible pour le Grand Prix de Bahreïn. À noter que les rumeurs selon lesquelles Sebastian Vettel, qui a pris sa retraite à l'issue de la saison 2022, pourrait faire un retour surprise ne sont pas fondées.