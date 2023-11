Aston Martin pointe les trajectoires atypiques d'Alonso face à Pérez

0"053, c'est l'écart qui a séparé sur la ligne d'arrivée Fernando Alonso, troisième, de Sergio Pérez, quatrième. Cette résolution est intervenue après une longue lutte de fin de course, dernière animation en piste d'un GP de São Paulo qui avait été un peu avare de spectacle.

Durant cet affrontement, pendant lequel Alonso a passé une écrasante majorité du temps devant le Mexicain, la trajectoire du pilote Aston Martin dans le 12e virage, Junçao, a été déterminante dans sa défense et donc son podium. En effet, il y évitait ostensiblement la corde, et notamment le vibreur, afin d'adopter une trajectoire plus fluide lui permettant de privilégier la vitesse en sortie. Ce n'était toutefois pas le seul virage concerné puisque le double Champion du monde arrondissait aussi les trajectoires en sortie du S de Senna ou encore dans la partie sinueuse du second secteur.

Lire aussi : Formule 1 Alonso s'imaginait le podium perdu après le dépassement de Pérez

Le plus étonnant a sans doute été, pour la plupart des observateurs, que Pérez mette très longtemps à appliquer la même stratégie, lui qui montait notamment sur le vibreur intérieur du virage 12 et avait tendance à tendre ses trajectoires en privilégiant l'entrée, ce qui lui faisait perdre du temps en sortie. Finalement, quand le pilote Red Bull a fini par se mettre au diapason, il s'est montré véritablement dangereux et a pu passer, mais trop tard pour se mettre à l'abri d'un contre de son rival au DRS et par l'extérieur du virage 4 dans le dernier tour.

Avec ce résultat, Alonso a redonné le sourire à son écurie, après une période très délicate, ramenant l'AMR23 pour la première fois sur le podium depuis Zandvoort. Mike Krack, le directeur d'Aston, a souligné le travail de son pilote après la course.

"C'était une lutte intéressante dans les deux derniers tours. Évidemment, plus on se rapproche de la fin de la course, plus c'est excitant... c'était une bagarre intéressante. Vous avez pu voir que nous avons pris des trajectoires qui n'étaient peut-être pas très conventionnelles, disons. Mais Sergio, derrière, a reçu l'ordre de faire la même chose, ce qui est intéressant."

Fernando Alonso était tout à sa joie après son podium à Interlagos.

"En fait, vous avez pu voir la dynamique intéressante qui s'est développée : tout le monde essayait de gérer ses pneus pour être fort dans les parties où il était possible de dépasser. C'était très intéressant. Vous avez vu l'énorme expérience, comment [Alonso] a géré sa course face à quelqu'un qui, sur le papier, a une voiture plus rapide."

Krack a également ajouté qu'à plusieurs endroits du tour, Alonso avait modifié son approche afin de ménager les pneus, dont les pilotes se plaignaient qu'ils se dégradaient plus rapidement que d'habitude tout au long du week-end brésilien.

À la question de savoir s'il pensait qu'Alonso reprendrait la position après que Perez ait plongé pour le dépasser dans l'avant-dernier tour, le Luxembourgeois a poursuivi : "On ne sait jamais ce que chacun a encore en réserve, c'est vraiment ce qui dicte la façon dont ça se termine. Puis, dans la dernière ligne droite menant au virage 4, je pense que Fernando a très bien préparé la sortie du virage 1 et du virage 2, et qu'il a réussi à doubler."

Avec Matt Kew