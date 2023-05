Aston Martin s'attaque aux boîtes de vitesses au coût "épouvantable"

La Formule 1 entrera dans une nouvelle ère en 2026 avec l'introduction d'un nouveau règlement moteur. Si les règles concernant le prochain groupe propulseur ont d'ores et déjà été fixées afin de permettre aux divers motoristes de se lancer pleinement dans le développement et la fabrication, des débats sont encore en cours au sujet d'autres éléments mécaniques.

Parmi eux figure la boîte de vitesses. Déjà visé par une réduction de coût dans le passé, cet élément complexe d'un point de vue technologique est de nouveau critiqué pour les fortes dépenses qu'il entraîne chaque année. Mike Krack, directeur d'Aston Martin, a ainsi affirmé que les toutes les boîtes utilisées ce jour en F1 étaient équivalentes sur le plan de la performance, ce qui justifie selon lui la nécessité de réduire son coût pour 2026.

"Si vous prenez la boîte de vitesses d'aujourd'hui et que vous la comparez à [celles] d'autres catégories, elle n'est plus un facteur de différenciation des performances", a-t-il expliqué. "Tout le monde obtient plus ou moins les mêmes performances avec la boîte de vitesses. Mais le coût des boîtes de vitesses est épouvantable, surtout si on le compare à celui des autres catégories."

"Dans un monde de plafonnement des dépenses, il faut se demander s'il est raisonnable d'exploiter une technologie aussi compliquée s'il n'y a pas de différence dans les performances. Chaque équipe déduit 8 à 9 millions de dollars par an pour des boîtes de vitesses qui ne présentent aucune différence dans les performances."

Krack a indiqué que les discussions avec la FIA étaient en cours : "Nous discutons avec la FIA pour savoir s'il n'est pas judicieux de simplifier les choses, de rendre les boîtes de vitesses plus rentables, avec une technologie plus simple, et peut-être aussi de réduire le nombre d'unités nécessaires par an afin de rendre [la F1] plus durable."

"La somme [des dépenses] dans le paddock s'élève à plus de 100 millions de dollars par an. On peut se demander si c'est nécessaire si l'on regarde les autres catégories. C'est donc la raison pour laquelle nous sommes en discussions, je pense que nous devons nous poser ces questions et nous demander s'il est judicieux de simplifier un peu les choses."

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1

Notons qu'Aston, qui a précédemment utilisé des boîtes McLaren avant de se tourner vers Mercedes, devra fonder son propre département et donc concevoir ses propres unités après avoir passé un accord de fourniture moteur avec Honda. Or l'équipe basée à Silverstone n'est pas la seule à pointer du doigt le coût de ces boîtes. Frédéric Vasseur, chef de la Scuderia Ferrari, a également admis que le travail des équipes pourrait être allégé à travers une réduction du coût des boîtes, cependant il a ajouté que le plafond budgétaire, mis en place depuis 2021, aidait déjà à abaisser les dépenses.

"[Concernant] les règles sur la transmission et autres, nous pouvons certainement essayer de trouver quelque chose d'un peu plus simple. Mais il y a aussi le plafond budgétaire et le fait qu'on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Je pense que si tout le monde respecte le plafond budgétaire, ça me suffit", a-t-il commenté.

Une autre solution serait de rendre obligatoire l'utilisation d'une boîte de vitesses standard. La FIA s'est intéressée à cette possibilité en 2021 avant d'y renoncer. Pour Krack, il n'est pas nécessaire que toutes les équipes utilisent une même boîte de vitesses, les dépenses pouvant être diminuées par d'autres moyens.

"La liste pourrait être longue", a-t-il assuré. "Il peut y avoir un compromis sain dans le maintien de certaines technologies. Prenons l'exemple des différentiels de F1, qui sont uniques par rapport à ceux d'autres catégories. On peut discuter du seamless, du nombre de rapports, ou introduire un certain niveau de standardisation."

"Je n'irais pas jusqu'à parler d'une boîte de vitesses commune pour tout le monde, ou de la même boîte de vitesses pour tout le monde, mais des spécifications de design ou des choses comme ça, uniquement pour réduire les coûts."

Avec Adam Cooper