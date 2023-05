Mercedes F1 explique les six évolutions de la W14

Après un début de saison décevant avec sa nouvelle W14, Mercedes a travaillé d'arrache-pied dans son usine de Brackley pour apporter une série d'évolutions à la voiture.

Tout en cherchant à améliorer l'appui aérodynamique grâce aux derniers développements, le constructeur allemand s'efforce d'offrir une plateforme plus stable et plus constante à ses pilotes. C'est pourquoi, au-delà des changements visuels évidents apportés aux pontons, la suspension avant et le plancher ont également été modifiés.

Dans le cadre du règlement de la F1, les équipes doivent informer la FIA de toute modification technique apportée à leurs voitures et expliquer les raisons de ces modifications. Avant le GP de Monaco, Mercedes a dûment informé la FIA des six principales modifications apportées à sa voiture et des raisons qui les ont motivées.

Ces modifications sont les suivantes :

Suspension avant : Le bras avant du triangle supérieur a été relevé. Ce changement améliore le positionnement du sillage du triangle, qui à son tour améliore le flux d'air vers le pontons, améliorant ainsi les performances en matière de refroidissement.

Les suspensions avant de la Mercedes W14.

Cloisons du plancher : Il y a eu une modification de la charge locale au niveau des cloisons, ce qui se traduit par une augmentation de l'appui dans la zone et une amélioration de l'écoulement de l'air vers le diffuseur. Cela devrait permettre d'augmenter l'appui sur l'arrière du véhicule.

Les cloisons du plancher de la Mercedes W14.

Entrée des pontons : L'entrée large et haute du ponton améliore le flux vers le bord du plancher, ce qui augmente la charge du plancher et améliore également le flux vers l'arrière.

L'entrée d'un ponton de la Mercedes W14.

Pontons et carrosserie : L'augmentation de la largeur de la carrosserie augmente l'appui dans la zone et améliore également le flux vers l'ensemble de l'aileron arrière et l'arrière de la voiture.

Carrosserie de la Mercedes W14.

Aileron arrière : L'augmentation de la cambrure du flap de l'aileron arrière entraîne une augmentation de la charge sur l'aileron arrière, qui à son tour fait baisser la pression derrière la voiture, augmentant ainsi la charge sur la partie arrière du plancher.

Plancher de la Mercedes W14.

Ailettes des freins arrière : Une deuxième cascade d'ailettes en étain ajoutée à la rangée d'ailettes supplémentaires augmente la charge locale. Cela réduit également la pression derrière les bras de suspension inférieurs, augmentant ainsi la charge sur ces derniers.

Moteur et suspension arrière de la W14.