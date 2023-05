Williams soumet 4 livrées spéciales Gulf au vote des fans

Alors que McLaren va célébrer sa "Triple Couronne" grâce à une livrée spéciale au GP de Monaco, Williams va de son côté lancer... un vote pour choisir une livrée ! En effet, en partenariat avec son sponsor Gulf, dont les couleurs emblématiques sont entrées dans la légende du sport auto, notamment avec la Ford GT40 et la Porsche 917 au Mans, l'écurie britannique propose quatre livrées différentes au vote des fans.

La gagnante de ce vote ne sera en revanche arborée que plus tard dans la saison, et non à Monaco, pour un total de trois épreuves du calendrier : à Singapour, au Japon (Suzuka) et au Qatar (Losail).

Les quatre livrées proposées sont toutes nommées ("Heritage", "Contemporary", "Visionary" et "Bolder than Bold") et reprennent bien entendu les couleurs bleu et orange caractéristiques du logo de la compagnie pétrolière, dans des déclinaisons différentes.

Livrée Gulf spéciale "Visionary" pour la Williams FW45 1 / 4 Photo de: Williams Livrée Gulf spéciale "Contemporary" pour la Williams FW45 2 / 4 Photo de: Williams Livrée Gulf spéciale "Bolder Than Bold" pour la Williams FW45 3 / 4 Photo de: Williams Livrée Gulf spéciale "Heritage" pour la Williams FW45 4 / 4 Photo de: Williams

"Heritage" est la plus proche de l'interprétation classique de l'agencement des couleurs de Gulf, et fait donc a priori figure de favorite face aux visions plus modernes.

Le patron de l'équipe Williams, James Vowles, a en tout cas clairement indiqué sa préférence pour cette livrée "historique". "C'est une époque que je considère comme excellente en sport automobile. Il s'agissait avant tout de course. Et la livrée Gulf, sur la GT40 et la Porsche ensuite, est tout simplement emblématique."

"C'est pourquoi le fait d'être associé à Gulf et d'avoir l'opportunité de faire exactement la même chose avec Williams m'enthousiasme. Cela représente notre sport, cela représente notre histoire. Et nous avons deux marques avec un immense héritage qui s'unissent. Je pense que c'est pour cela que les couleurs fonctionnent. Ce ne sont pas les couleurs elles-mêmes, c'est la nature de l'héritage qu'elles véhiculent."

Vowles explique par ailleurs que l'interprétation moderne des couleurs de Gulf dans les autres livrées vise à refléter l'évolution du public de la F1. "Il y a tout un éventail de publics qui suivent maintenant la F1. Vous avez donc la marque emblématique qui représente l'histoire. Mais il y a aussi de vraies variantes modernes, sous différentes formes. Je pense qu'il s'agit là d'un aspect démographique de la F1 actuelle."

Lire aussi : Albon agacé comme rarement par les décisions de Williams à Miami

"C'est ce que j'apprécie dans la F1. Elle s'est énormément développée au cours des dix dernières années. Si vous regardez la démographie, il ne s'agit pas seulement d'une population vieillissante. La croissance concerne plutôt les femmes et les jeunes. Et [les livrées] sont à la fois très différentes et très similaires. C'est difficile à expliquer, mais je dirais qu'elles sont modernes dans leur interprétation, de différentes manières."

Dans le détail, il y aura trois tours de vote, le premier s'ouvrant ce vendredi. Après le vote final, la livrée gagnante sera annoncée le 12 juillet et exposée sur une showcar au Goodwood Festival of Speed.