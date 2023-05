Les détails clés de l'évolution de la Mercedes W14

Comme prévu, les nouveaux pontons de la Mercedes 14 s'inspirent d'autres solutions utilisées de part et d'autre de la grille. Cependant, ils ont été pensés afin de s'intégrer aux principes de base du design de la W14. Cela s'est avéré encore plus difficile compte tenu du plafond budgétaire et des restrictions de ressources.

Par le passé, les équipes auraient pu envisager une refonte complète de la voiture avec l'introduction d'une "spécification B" mais ce n'est plus une possibilité aujourd'hui. Il y a donc un énorme compromis à faire avec un nouveau concept car tout ne peut pas se faire de manière optimale.

À cet égard, une caractéristique majeure du design des "pontons zéro" a été conservée au sein de l'évolution. Il s'agit du carénage de la structure d'impact latéral (SIS), qui a conservé sa place à l'avant du ponton. Il est impossible de la déplacer à l'intérieur de l'élément sans l'homologation d'un nouveau châssis, ce qui signifie que l'équipe a dû incorporer le carénage dans le design de son ponton révisé.

Vue détaillée de la Mercedes W14.

L'ailette montée en dessous, à l'extrémité extérieure du carénage, a également été conservée mais elle a été modifiée pour mieux répondre aux caractéristiques d'écoulement de l'air requises. Le carénage lui-même est positionné de manière à diriger le flux d'air vers l'entrée du ponton, qui a été élargie mais qui est également peu profonde afin de créer un vide plus conventionnel sous le ponton.

Plus loin, cet espace vide se lisse en un profil plus plat, qui s'apparente au design précédent bien qu'il soit désormais associé à une rampe descendante au sommet du ponton.

Cette surface supérieure a également certains points communs avec le design précédent puisqu'une grille de refroidissement interchangeable s'y trouve, elle qui permet de modifier le rejet de la chaleur en fonction des caractéristiques du circuit et de la grille choisie.

La rampe descendante a une approche "toboggan" vue chez d'autres équipes. Le design préféré par Mercedes est davantage comparable à celui d'Alpine ou de McLaren qu'à celui d'Aston Martin en raison de la hauteur à laquelle la rampe se fond avec l'arrière de la voiture.

Vue détaillée de la Mercedes W14.

L'évolution de Mercedes va bien au-delà des seuls pontons, les changements apportés à la suspension avant étant peut-être encore plus intrigants étant donné qu'ils auront des conséquences à la fois aérodynamiques et mécaniques.

C'est la raison principale pour laquelle l'équipe est prête à introduire des modifications importantes dans les rues étroites de Monaco, une partie du package ne pouvant pas fournir la performance recherchée sans l'autre.

Comparatif de la suspension avant de la Mercedes W14.

Le principal changement concerne le bras principal du triangle supérieur, dont le point d'ancrage sur le châssis se trouve désormais dans la position la plus haute possible, plutôt que quelques centimètres plus bas précédemment. Cela aura des conséquences sur le comportement de la suspension selon certains réglages. Cette évolution sera bénéfique non seulement d'un point de vue mécanique mais aussi d'un point de vue aérodynamique.

Le changement de position du bras a également conduit l'équipe à porter une attention particulière au carénage, qui présente un creux pour mieux gérer le comportement du flux d'air (flèche rouge ci-dessus).

Bien que l'évolution de Mercedes apportée à Monaco soit assez complète, l'équipe devrait continuer à introduire de nouvelles pièces par la suite, notamment un nouveau plancher afin de tirer parti des autres changements.