Red Bull aura "un peu de mal" à être performant à Monaco

Le début de saison 2023 de Red Bull est proche de la perfection. L'équipe autrichienne a remporté les cinq premières épreuves de la campagne et a d'ores et déjà accumulé 224 points, bien assez pour jouir d'une avance non négligeable sur le second du championnat constructeurs, Aston Martin.

Si la RB19 impressionne par sa stabilité dans les virages rapides et son excellente vitesse de pointe, ces deux qualités jouent un rôle moins important pour le Grand Prix de Monaco, prochaine épreuve du calendrier, qui propose un circuit lent et sinueux. La série de victoires de Red Bull peut donc potentiellement prendre fin en principauté, et Sergio Pérez s'attend à vivre un week-end plus difficile qu'à l'accoutumée.

"Nous savons que ce n'est pas notre meilleur circuit", a-t-il indiqué au sujet du circuit de Monaco. "Nous savons que nous aurons un peu de mal à montrer nos atouts. Samedi, nous aurons vraiment besoin d'une bonne mise en températures des pneus. C'est sans aucun doute la clé ici. Supposons que ce n'est pas notre meilleur circuit, mais nous verrons ; c'est Monaco et tout peut arriver. Je pense que Fernando [Alonso] et les Ferrari seront très performants, comme ils l'ont été à Bakou, et que Mercedes peut aussi être dans le coup."

La Red Bull RB19.

En outre, la série de pole positions de Red Bull a été brisée par Charles Leclerc au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Les longues lignes droites de Bakou ont permis à Pérez et à son coéquipier Max Verstappen de se hisser devant le Monégasque en course, toutefois les dépassements à Monaco sont aussi rares que difficiles. Interrogé par Motorsport.com, Verstappen a ainsi estimé que les faiblesses, relatives, de Red Bull sur un tour pourraient avoir de plus grandes conséquences sur le résultat de la course du dimanche.

"Je pense que ce sera un peu plus difficile et plus serré mais nous avons toujours une bonne voiture, il faudra simplement essayer d'en tirer le maximum", a-t-il commenté. "Nous savons que [la performance] sur un tour n'est pas notre point fort en temps normal mais nous avons tout de même décroché pas mal de pole positions cette année, donc tout est encore possible. C'est sûr qu'ici, à Monaco, on peut toujours être surpris."

Verstappen explique que les attentes réduites de Red Bull sont dues au tracé de Monaco, qui exige des réglages radicalement différents des autres circuits. Cependant, le Néerlandais n'est pas fermé à l'idée de devoir faire l'impasse sur la victoire ce week-end si sa RB19 est plus compétitive sur les tracés plus conventionnels.

"Ce n'est pas que la voiture, c'est aussi le tracé. Les virages sont si serrés, si lents, que le comportement de la voiture doit parfois être très différent de celui sur une piste normale, tout comme la façon de piloter", a-t-il ajouté. "Parfois, la voiture fonctionne parfaitement dans ce type de conditions, parfois ce n'est pas idéal. Je préfère avoir une voiture rapide sur la plupart des circuits. Ce n'est pas idéal pour Monaco, mais ça va. Ce n'est qu'une course sur le calendrier, nous voulons seulement obtenir un bon résultat. Je veux gagner, bien sûr, mais si ce n'est pas le cas, je me contenterai de marquer des points."

Propos recueillis par Ronald Vording