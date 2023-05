Alonso promet "d'attaquer plus que n'importe quel autre GP" à Monaco

Auteur de quatre troisièmes places en cinq Grands Prix cette saison, Fernando Alonso s'est posé depuis le début de la campagne en troisième homme derrière l'inatteignable duo Red Bull. Toutefois, beaucoup s'attendent, dans les rues de Monte-Carlo, à voir des RB19 moins dominatrices sur un tracé étroit et sinueux, où la vitesse de pointe n'est souvent d'aucun secours pour dépasser.

Dans ces conditions, à Monaco, se qualifier et terminer devant les ogres de cette entame de campagne ne semble pas une tâche impossible, notamment pour une Aston Martin AMR23 à l'aise dans les virages et à la réaccélération, même s'il n'est pas raisonnablement possible de ne pas considérer Max Verstappen et Sergio Pérez comme les favoris. Interrogé sur ce sujet, Alonso s'est d'abord montré prudent, mettant en doute l'idée d'une écurie Red Bull particulièrement prenable.

Quand il lui a été demandé s'il préférait un week-end en conditions sèches ou humides, alors que certaines prévisions indiquent de la pluie pour dimanche, l'Espagnol a répondu "Peu importe" avant d'ajouter, à la question de savoir s'il était confiant de pouvoir l'emporter : "Je pense que c'est la même chose que pour n'importe quelle autre course, pour être honnête."

"Nous ne pensons pas être les plus forts à Monaco. Je ne crois pas qu'il y aura un grand changement par rapport à Bakou, qui est [également] un circuit urbain. Miami [aussi]. Ferrari a été remarquable à Bakou ; nous pourrions assister à un autre grand week-end pour eux ici."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Toutefois, Alonso reconnaît qu'il ne peut pas écarter l'idée de pouvoir l'emporter sur cette piste si atypique : "Mais si je vous disais que je ne viens pas ici en pensant que je peux gagner la course, je vous mentirais. Car il s'agit d'une occasion unique. Nous connaissons Monaco, Singapour ; il y a des circuits spécifiques sur lesquels vous devez gagner en confiance au fil des essais libres, vous rapprocher de plus en plus des murs. Et oui, j'attaquerai plus que n'importe quel autre week-end."

La fiabilité de Red Bull a quelques fois été prise en défaut cette année, ce qui pourrait constituer une opportunité supplémentaire de les battre en Principauté. "Je pense qu'ils sont meilleurs que tous les autres, qu'ils ont fait un meilleur travail, qu'ils dominent la saison et qu'ils le méritent", a poursuivi Alonso.

"Pour nous, ce que nous réalisons en ce moment, c'est juste un cadeau. Nous ne nous attendions pas à être dans cette position, alors nous profitons de chaque week-end. Mais, oui, il y a quelques week-ends comme celui-ci où j'arrive en me disant que je vais essayer de gagner. Peut-être que ce sera notre pire week-end et que nous serons en dehors des points. On ne sait jamais. C'est un circuit très spécifique. Mais il y a ce genre d'opportunité unique que vous essayez de maximiser."

"Et nous avons vu [une] défaillance de boîte de vitesses pour Max en Arabie Saoudite, en Q2, ils ont [aussi] eu des problèmes avec la voiture de Checo en Australie pendant tous les essais libres et des qualifications. Si l'une de ces choses se produit un dimanche, vous réduisez automatiquement l'écart et cela devient plus intéressant. Le championnat est long, nous n'abandonnerons pas."

Avec Alex Kalinauckas