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Vettel serait ravi de voir Antonelli battre son record de précocité

Alors que Kimi Antonelli se rapproche petit à petit de son premier titre mondial, Vettel s'attend à ce que son record soit battu, et s'en réjouit.

Fabien Gaillard
Publié:
Sebastian Vettel

Photo de : Eric Le Galliot

Alors que la nouvelle victoire de Kimi Antonelli au Grand Prix d'Espagne 2026 le rapproche toujours plus de son premier titre mondial, Sebastian Vettel a affirmé qu'il serait "très heureux" de voir l'Italien battre son record de plus jeune pilote sacré en F1.

Vettel a coiffé la première de ses quatre couronnes au terme de la saison 2010, à l'âge de 23 ans, 4 mois et 11 jours, battant le précédent record, fixé par Lewis Hamilton en 2008, de plus de cinq mois.

Antonelli, qui compte après le succès de Madrid 81 points d'avance sur son plus proche poursuivant - son équipier chez Mercedes George Russell - alors qu'il reste un maximum de neuf Grands Prix si le calendrier actuel n'est pas modifié, semble très bien parti pour exploser ce record, puisqu'il vient tout juste d'avoir 20 ans.

"Je serais très heureux pour lui", déclarait Vettel sur ce sujet à Monza. "Il réalise une saison incroyable. Comme le dit le vieil adage, les records sont faits pour être battus. Il lui reste encore de nombreuses années devant lui pour y parvenir.

"J'adore ce sport, donc en tant que spectateur, c'est vraiment passionnant. J'aimerais que les autres reviennent et soient davantage dans la lutte. Je suis impartial et je me réjouis pour [lui] car je sais tout le travail que cela implique pour y parvenir, et celui qui l'emportera le méritera."

Sebastian Vettel lors de sa victoire à Abu Dhabi en 2010, qui lui donna son premier titre.

Sebastian Vettel lors de sa victoire à Abu Dhabi en 2010, qui lui donna son premier titre.

Photo de: Darren Heath - Getty Images

Antonelli a d'ores et déjà battu certains records de précocité fixés par Vettel cette année, comme ceux de l'âge de la première pole position ou encore de son premier hat -trick (pole position, meilleur tour et victoire sur un même GP), l'Italien signant les siens à 19 ans quand Vettel en avait 21 en 2008 et 2009.

Le pilote Mercedes n'a pas caché qu'il accueillait avec énormément d'honneur les mots de Vettel "C'est génial. Seb est incroyable. C'est un de mes amis, il m'envoie toujours des messages après chaque week-end de course, voire avant certains d'entre eux."

"C'est formidable de constater tout le soutien qu'il me témoigne, ainsi que toute l'estime qu'il me porte. Je suis vraiment très heureux de recevoir ses messages, et il ne fait aucun doute qu'ils font une petite différence avant le week-end, voire après."

Antonelli est par ailleurs déjà détenteur d'autres records de précocité : plus jeune auteur d'un meilleur tour, plus jeune leader d'un Grand Prix, plus jeune leader du championnat et plus jeune pilote à avoir signé un grand chelem (pole position, meilleur tour et victoire avec tous les tours menés) ; des records pris à Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Le Néerlandais conserve encore des records qui tiendront un certain temps, à savoir celui de plus jeune pilote en championnat du monde, de plus jeune pilote ayant inscrit des points, de plus jeune pilote à monter sur un podium et, bien sûr, de plus jeune pilote vainqueur de Grand Prix.

Les 10 titres de champion du monde F1 les plus précoces

 
Saison Pilote Équipe Âge
2010 Germany Sebastian Vettel Red Bull 23 ans, 4 mois, 11 jours
2008 United Kingdom Lewis Hamilton McLaren 23 ans, 9 mois, 26 jours
2005 Spain Fernando Alonso Renault 24 ans, 1 mois, 27 jours
2021 Netherlands Max Verstappen Red Bull 24 ans, 2 mois, 12 jours
2011 Germany Sebastian Vettel Red Bull 24 ans, 3 mois, 6 jours
2022 Netherlands Max Verstappen Red Bull 25 ans, 9 jours
2006 Spain Fernando Alonso Renault 25 ans, 2 mois, 23 jours
2012 Germany Sebastian Vettel Red Bull 25 ans, 4 mois, 22 jours
1972 Brazil Emerson Fittipaldi Lotus 25 ans, 8 mois, 29 jours
1994 Germany Michael Schumacher Benetton 25 ans, 10 mois, 10 jours

Avec Ronald Vording, Filip Cleeren et Benjamin Vinel

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