Comment la mort d'Anthoine Hubert a changé Sebastian Vettel

C'était il y a quasiment sept ans. Alors que la Formule 1 venait de terminer sa journée de samedi, les surpuissantes Ferrari de Charles Leclerc et Sebastian Vettel trustant la première ligne de la grille de départ du GP de Belgique devant les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, la F2 prenait le relais avec le début de la course sprint.

La suite, on ne la connaît que trop bien : une série d'évènements en haut du Raidillon, au début du deuxième tour, conduit en bout de chaîne à un choc terrifiant, de ceux qui ne laissent plus que l'espérance à laquelle se raccrocher. Pour Anthoine Hubert, dont la voiture fut violemment percutée au niveau du cockpit par un Juan Manuel Correa bien impuissant à l'éviter, cette espérance n'a pas duré.

Le Français, qui s'était fait un nom dans le paddock en l'emportant à Monaco et au Paul-Ricard cette saison-là, s'éteignait en même temps que tombait sur le paddock une chape de plomb.

Le lendemain, après les hommages, le spectacle continua. Charles Leclerc contenait Lewis Hamilton pour signer son premier succès en Formule 1, tandis que Valtteri Bottas se hissait sur le podium.

Quatrième, Sebastian Vettel n'a pas vécu une course aussi flamboyante que celle de son équipier ce jour-là ; une course qu'il aurait pu ne jamais courir. Dans une prise de parole écrite pour le New York Times, le quadruple champion du monde a en effet révélé son état d'esprit après ce drame, affirmant qu'il ne voulait initialement pas prendre le départ.

"Il m'est arrivé de perdre le contrôle de la voiture, soit parce qu'un élément s'était cassé, soit parce que j'avais tout simplement trop attaqué", écrit-il ainsi. "J'ai eu ma part d'accidents. Même si un accident se produit très rapidement, lorsqu'il arrive, le temps semble ralentir."

Sebastian Vettel lors du GP de Belgique 2019. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

"On commence à prendre conscience de la réalité brutale et des conséquences de la poursuite de la vitesse. La force brutale d'un accident vous rappelle avec quoi vous jouez. Mais j'ai continué à courir."

"Au cours de plus de deux décennies de compétition, il n'y a eu qu'une seule fois où je me suis sérieusement demandé si je devais remonter dans la voiture. C'était lors du Grand Prix de Belgique en août 2019, après qu'un jeune pilote français, Anthoine Hubert, eut perdu la vie dans un accident à l'âge de 22 ans."

"J'ai moi-même eu des accidents, mais heureusement, ils n'étaient que mineurs. J'ai vu d'autres pilotes avoir des accidents, aussi. Mais ce jeune homme avait toute la vie devant lui, et celle-ci s'est tout simplement arrêtée sous nos yeux à tous."

"J'ai appelé ma femme, Hanna, et je lui ai dit que je ne voulais pas courir le lendemain de l'accident. J'ai mal dormi cette nuit-là ; pourtant, j'ai décidé de courir."

Vettel, qui était alors âgé de 32 ans, d'ajouter : "Après ce week-end, j'ai porté un regard différent sur mon sport, ce que je n'ai vraiment compris qu'après avoir pris ma retraite [fin 2022]. Je n'ai jamais eu peur de la vitesse, mais désormais, je pouvais la voir, et pas seulement la ressentir."

"J'ai commencé à prendre conscience d'une responsabilité que je n'avais pas eue auparavant. J'ai commencé à comprendre que la vitesse, le progrès et l'innovation n'ont d'importance que s'ils nous font avancer dans la bonne direction."

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