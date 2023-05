Verstappen amer de voir Honda s'allier à Aston Martin : "C'est dommage"

L'au revoir de Honda à la Formule 1 n'aura finalement été que de courte durée. Dix-huit mois après s'être officiellement retirée de la catégorie reine, la marque japonaise a annoncé son retour, toujours en qualité de motoriste, pour la saison 2026. Une année qui marquera l'arrivée d'un nouveau règlement moteur, avec un accent mis sur l'électrification et la durabilité.

Et contrairement à l'ère actuelle des V6 turbo hybrides, Honda n'écrira pas ce nouveau chapitre de la F1 avec Red Bull : c'est avec Aston Martin que le constructeur japonais a décidé de s'associer, après que Red Bull a opté pour une conception en interne, en partenariat avec Ford.

La décision de Red Bull de fabriquer ses propres moteurs a néanmoins été motivée, voire forcée, par le retrait initial de Honda de la F1, fin 2021. Voir aujourd'hui le motoriste faire machine arrière n'égaie donc pas Max Verstappen, puisqu'il s'engage avec une autre équipe et que les derniers blocs de Honda se sont avérés particulièrement performants.

"De notre côté, c'est un peu malheureux comment cela a fini, bien sûr", a commenté le Néerlandais, interrogé par Motorsport.com. "Il y a quelques années, ils ont dit 'nous allons arrêter', alors Red Bull a créé son propre département moteur et puis, à un moment donné, ils ont dit 'non, nous continuons'. Malheureusement, lorsque vous êtes déjà en train de concevoir tout un moteur vous-même, vous ne pouvez plus vraiment travailler ensemble. C'est un peu dommage."

"Nous avons toujours eu de très bonnes relations avec [Honda] et les voir partir chez Aston Martin est un peu dommage. Mais nous sommes aussi enthousiastes de voir ce qui se passera avec Ford à compter de 2026. C'est comme ça, il y a quelques années, nous pensions que [Honda] allait partir, maintenant ils restent et ils vont chez Aston Martin. Pour Aston Martin, c'est super, ils [auront] un excellent moteur, nous le savons tous."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, vainqueur au GP de Miami.

Après avoir connu un come-back catastrophique avec l'équipe McLaren, entre 2015 et 2017, Honda s'est associé à la marque Red Bull, pour de bien meilleurs résultats. Entre 2019 et 2021, l'association a remporté 16 Grands Prix et a notamment permis à Max Verstappen de remporter son premier titre mondial.

C'est également avec des moteurs assemblés par Honda (mais rebadgés RBPT) que le Néerlandais a décroché sa deuxième couronne l'an passé. Ces succès associés à l'excellente collaboration des deux parties peinent donc le pilote à l'approche de cette séparation.

"J'adore travailler avec eux", a-t-il affirmé au sujet de Honda. "Nous avons décroché de nombreux succès donc je serai triste de les voir partir, bien sûr, mais nous nous y attendions déjà, pas vrai ? Parce qu'ils ont dit 'nous allons nous retirer', donc nous avons déjà eu une sorte d'au revoir. Mais c'est comme ça. Bien sûr, je suis ravi pour les gens de Honda qu'ils restent en Formule 1 mais je suis triste de les voir partir."

Propos recueillis par Ronald Vording