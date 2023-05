EL1 - Sainz signe le meilleur temps, Alonso et Hamilton en embuscade

En raison de l'annulation du week-end du Grand Prix d'Émilie-Romagne, les pilotes et les équipes ont dû patienter une semaine de plus avant de reprendre la piste, cette fois-ci à Monaco. Dans les rues de la Principauté, tous les regards étaient braqués sur le garage Mercedes en dépit d'une belle livrée "Triple Couronne" arborée sur les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri : la marque à l'étoile a dévoilé l'évolution tant attendue de la W14, qui abandonne ses "pontons zéro" pour un design plus conventionnel, dans l'espoir de remonter au classement.

Puisque Monaco est le circuit le plus lent et le plus étroit du calendrier, et qu'il est particulièrement important d'accumuler les kilomètres pour parfaire la préparation avant les qualifications, la piste s'est rapidement remplie lors des premiers instants de la première séance d'essais libres. En conséquence, l'on a constaté d'énormes embouteillages dans les derniers virages, les pilotes souhaitant profiter d'un circuit dégagé pour leurs tours rapides.

Avec cette circulation congestionnée, les premières marques n'étaient pas compétitives, jusqu'à ce que Charles Leclerc n'établisse un 1'15"931 (pneus mediums) au bout de dix minutes. La Scuderia Ferrari s'est rapidement démarquée des autres équipes, Leclerc et son coéquipier Carlos Sainz, tous deux en mediums, s'étant échangés la première place au fil de la séance. La référence s'est progressivement améliorée jusqu'à atteindre 1'14"245, établie par Sainz.

Leclerc accusait près de trois dixièmes de retard, contre quatre pour Fernando Alonso et sept pour Max Verstappen (tous deux en pneus durs), qui a fait part de son mécontentement concernant les réglages de sa RB19 avant de regagner les stands pendant quelques minutes. De son côté, Mercedes se montrait très discret sur la feuille des temps, avec une douzième place provisoire pour Lewis Hamilton et une dix-huitième pour George Russell, en durs.

Peu avant la mi-séance, Logan Sargeant a été vu au ralenti. L'Américain avait été renvoyée en piste avec une roue arrière droite mal attachée, il est cependant parvenu à regagner les stands par ses propres moyens, sans causer de drapeau rouge ou jaune.

Une fois passé aux gommes mediums, Hamilton a pris les commandes en 1'14"035, probablement la preuve du potentiel que renferme la W14 remaniée. Russell était plus en difficulté néanmoins, le Britannique n'ayant pas retrouvé le top 10 malgré ses gommes marquées en jaune. Il se plaignait d'un train arrière trop instable, entraînant ainsi un manque de confiance derrière le volant.

Sainz est d'abord resté dauphin de Hamilton avant d'être détrôné par Alonso, qui accusait un déficit de 64 millièmes sur le pilote Ferrari. Verstappen était derrière ce trio, à deux dixièmes, malgré une insatisfaction quant à ses réglages.

Peu après, le tête-à-queue de Nico Hülkenberg à la chicane du port, causé par un contact entre sa roue arrière gauche et le rail intérieur, a provoqué une courte sortie du drapeau rouge, pour permettre aux commissaires de nettoyer les quelques débris éparpillés dans ce virage.

À la relance, Alonso s'est saisi de la première place en 1'13"907 (mediums), toutefois Sainz a fait mieux en 1'13"690, puis 1'13"372 quelques minutes plus tard, une fois de plus avec les gommes mediums. Leclerc aurait pu arbitrer ce duel, cependant le #16 a dû avorter sa dernière tentative chronométrée en raison d'une approche trop audacieuse à la sortie de la Piscine. Le régional de l'étape n'a pas eu d'autres chances, l'accident d'Alexander Albon à Sainte Dévote dans les dernières minutes a fait brandir le drapeau rouge et conclu la séance prématurément.

Sainz s'est donc emparé du meilleur temps, devant Alonso et Hamilton. En difficulté dans le dernier secteur, une portion où Ferrari semble exceller, les pilotes Red Bull ont pris la quatrième place (Pérez) et la sixième (Verstappen), séparés par Leclerc. Norris, Ocon, Stroll et le malheureux Albon ont complété le top 10.

Grand Prix de Monaco - Essais Libres 1