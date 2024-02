Ce changement chez Aston Martin qui confirme la révolution Mercedes

Après deux saisons sur une voie technique qui ne s'est pas avérée aussi prometteuse que prévu, Mercedes va démarrer 2024 avec une toute nouvelle orientation. James Allison, qui a repris le rôle de directeur technique en cours d'année dernière, s'en est assuré. En fin de saison passée, Toto Wolff, le directeur de l'écurie, avait ainsi indiqué que quasiment toutes les pièces de la W15 changeraient par rapport à la W14.

Il nous faudra bien entendu attendre ce mercredi, date de présentation officielle de la nouvelle Mercedes, mais peut-être plus encore les essais hivernaux de Bahreïn (21-23 février) pour découvrir l'ampleur de ces changements. Toutefois, la présentation de l'Aston Martin AMR24 ce lundi matin donne quelques indices.

L'écurie britannique est en effet liée au constructeur allemand via un accord de fourniture qui, outre le moteur, comprend également l'achat de boîtes de vitesses et des suspensions arrière. La F1 2024 d'Aston permet ainsi de constater que la suspension arrière n'est plus à tirants comme l'an passé, mais à poussoirs.

Dan Fallows, le directeur technique d'Aston, a expliqué : "Nous avons hérité d'une nouvelle suspension de la part de Mercedes. Ils nous donnent la boîte de vitesses et la structure de la suspension arrière, qui a donc légèrement changé par rapport à l'année dernière. Ainsi, il y a un changement à l'arrière, mais à l'avant, c'est très similaire."

Lire aussi : Formule 1 Pourquoi Stake F1 fait le choix d'un mauvais système de suspension

L'an passé, Mercedes et Ferrari avaient fait le choix d'une suspension arrière à tirants, ce qui avait contraint leurs clients respectifs à l'utiliser, en raison des conséquences sur le design de la boîte de vitesses. Toutefois, Red Bull ayant mis à profit une configuration à poussoirs pour dominer dans les grandes largeurs la Formule 1 depuis la mi-saison 2022, cette voie technique est apparue plus évidente.

Comme toujours, le choix de l'une ou l'autre des suspensions résulte d'un compromis. Avec des poussoirs poussoirs, des éléments de la suspension sont placés plus haut, ce qui n'est pas une bonne chose en matière de poids et de centre de gravité. Toutefois, cela permet en retour de laisser plus de place pour la région de la "bouteille de coca" et pour le diffuseur, ce qui offre une plus grande marge de manœuvre afin de façonner le flux d'air pour le plancher et l'aileron arrière, et ainsi produire plus d'appui.

Williams étant dans la même situation qu'Aston dans sa relation avec Mercedes, l'écurie de Grove suivra cette tendance. "En ce qui concerne la suspension arrière, il y a des éléments dont nous sommes heureux de parler", avait déclaré James Vowles, son directeur. "Mais je vais garder ça pour Bahreïn, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire sur ce que nous avons fait en matière de suspension arrière."