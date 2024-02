Pourquoi Stake F1 fait le choix d'un mauvais système de suspension

Dans sa volonté d'être plus agressive avec sa C44 pour 2024, l'écurie Stake F1 a apporté des modifications importantes à la voiture que Valtteri Bottas et Zhou Guanyu piloteront cette saison.

L'un des changements les plus proéminents concerne la suspension, l'équipe ayant opté pour le même type de suspension avant, à tirants, que Red Bull et McLaren ont exploité à bon escient dans l'ère actuelle de l'effet de sol. Alors que cette disposition était tombée en désuétude avec la génération précédente de voitures, les avantages aérodynamiques potentiels qu'elle offre pour les F1 à effet de sol commencent à devenir plus évidents.

Le directeur technique de Stake, James Key, qui a supervisé le choix de McLaren d'opter pour le système de tirants à l'avant lorsqu'il y travaillait, estime que les gains aéro l'emportent largement sur ce qui n'est clairement pas une solution idéale d'un point de vue mécanique, car des éléments se retrouvent dans un endroit difficile d'accès.

En soi, ce n'est pas un bon design de suspension.

"D'un point de vue aérodynamique, c'est tout à fait la bonne chose à faire et cela a un effet positif", a déclaré Key à Motorsport.com. "Il s'agit de gérer le sillage du pneu avant, et il y a beaucoup d'autres fonctions compliquées que l'on essaie de générer autour du pneu."

"C'est l'un des rares dispositifs qu'il y a entre l'aileron avant et le reste de la voiture. Il faut donc l'utiliser à bon escient d'un point de vue aérodynamique. L'inconvénient est bien sûr mécanique. Ce n'est vraiment pas ce que l'on veut faire. C'est de l'intérieur vers l'extérieur et de l'arrière vers l'avant : en soi, ce n'est pas un bon design de suspension."

La C44 aux couleurs de ses partenaires.

Key a ajouté qu'il n'était pas facile de s'éloigner du concept bien connu des poussoirs, mais il estime que son équipe avait la capacité de surmonter tous les inconvénients. "Le véritable défi, une fois que l'aérodynamique fonctionne, est de surmonter tous les compromis mécaniques. Je pense que nous devons franchir quelques étapes, parce que c'est difficile, mais ils ont fait un excellent travail dans le cadre de la toute première tentative de la part de Sauber en matière de suspension à tirants."

Le technicien britannique a précisé que la décision de Stake de passer à une configuration à tirants avait été prise avant qu'il ne commence à travailler pour l'écurie en septembre dernier, et il s'est dit "ravi" de voir le choix qui avait été fait. Il ne s'attend pas non plus à ce que la structure suisse soit la seule équipe à faire ce choix, si l'on en croit les résultats obtenus par Red Bull et McLaren.

"Je m'attends à ce que d'autres suivent cette voie parce que, fondamentalement, c'est la bonne chose à faire", a-t-il déclaré. "Je pense qu'il y a une nette amélioration même s'il y a des compromis. Cette configuration est nettement meilleure."

"Le débat sur le tirant à l'arrière n'est pas vraiment un sujet de discussion. Il est mécaniquement plus avantageux d'opter pour des poussoirs pour diverses raisons liées à l'installation. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Mais le tirant à l'avant est une autre histoire. Je pense que d'autres s'y intéresseront également."