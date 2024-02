Bottas exhorte Stake F1 à "élever le niveau" en 2024

C'est à l'avant-dernière place du championnat constructeurs qu'Alfa Romeo a conclu la saison 2023, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu n'ayant atteint les points qu'à sept reprises. Concourant désormais sous un nouveau nom, celui du casino en ligne Stake, la structure Sauber aborde une nouvelle période qui verra ensuite Audi prendre le contrôle en 2026.

Mais d'ici là, Stake F1 doit composer sans l'expertise et les ressources de la marque aux anneaux. Si la stabilité réglementaire actuellement en place est également un frein à la progression de l'équipe, qui doit composer comme les autres avec un budget limité, Bottas souhaite que les ambitions à Hinwil soient revues à la hausse.

"À l'entame de la troisième saison avec l'équipe, les objectifs doivent être ambitieux", a-t-il indiqué. "Mes propres attentes sont élevées, nous devons assurément progresser par rapport à l'année dernière, une saison lors de laquelle, en toute honnêteté, nous n'avons pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés. Nous devons corriger le tir maintenant, nous devons élever notre niveau et faire mieux."

Le pilote finlandais, auteur de dix victoires en F1 avec Mercedes, est toutefois optimiste pour la saison à venir : "Tous les changements qui ont eu lieu dans l'équipe me donnent confiance. Nous avons eu pas mal de nouvelles ressources dans différents départements de l'équipe, nous avons une toute nouvelle identité, la nouvelle voiture a un look différent, et pas seulement au niveau de la livrée. Tout cela me conforte dans l'idée que nous empruntons un autre chemin et j'espère que c'est le bon."

Pour la troisième année consécutive, Bottas partagera le garage avec Zhou Guanyu. Le représentant de la Chine, qui a inscrit en 2023 autant de points qu'en 2022, à savoir six unités, espère lui aussi voir une progression sur la piste après les efforts réalisés en interne tout au long de la précédente campagne.

"Nous avons fourni beaucoup d'efforts depuis la saison dernière, surtout en deuxième partie d'année, après la pause estivale, rien que pour nous assurer que nous comprenions exactement ce que nous devions améliorer en tant qu'équipe et quels seraient les plans des gars à l'usine pour l'hiver", a-t-il commenté.

"Il est maintenant l'heure de tout mettre bout à bout et d'envoyer la voiture en piste. Les attentes sont élevées mais, en même temps, nous ne connaîtrons notre place qu'au moment d'affronter nos rivaux. Malgré tout, beaucoup d'efforts ont été faits pour la nouvelle voiture et j'ai hâte de la piloter prochainement."

En outre, Bottas a estimé que les couleurs de la nouvelle C44, qui ne passe pas inaperçu, se prêtaient bien à la transition que connaît l'équipe : "Je pense que le nouveau look reflète l'approche de l'équipe pour le futur. C'est nouveau, c'est palpitant. Il y a eu des changements dans l'approche de l'équipe et même les visuels sont très différents. J'ai suivi le mouvement : même mes cheveux ont changé de couleur ! Je pense que l'approche de l'équipe reflète bien l'état d'esprit que nous aurons à l'avenir. Le changement peut parfois faire du bien."

"Le look est important mais il passe après la performance, bien sûr. Au final, si la voiture est rapide et que nous sommes performants en tant qu'équipe, rien d'autre ne compte vraiment. C'est ce qui importe à tous les membres de l'équipe en fin de compte."

Avec Adam Cooper