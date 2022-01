Aston Martin débauche le patron sportif de BMW pour diriger son écurie

Une semaine après l'officialisation du départ d'Otmar Szafnauer, Aston Martin a nommé un nouveau directeur d'équipe en la personne de Mike Krack. L'écurie britannique s'est tournée vers un recrutement externe en jetant son dévolu sur celui qui était jusqu'alors le grand patron de BMW Motorsport.

L'Allemand occupait ce poste pour la marque bavaroise depuis 2014 et a notamment supervisé de multiples programmes sportifs en Formule E, en GT et en Endurance. Il était d'ailleurs chargé de préparer le retour du constructeur allemand en prototype via la réglementation LMDh. Avant de rejoindre BMW, il a par le passé travaillé pour Porsche Motorsport. L'univers de la Formule 1 ne lui est pas inconnu puisqu'il a auparavant œuvré chez BMW-Sauber.

"C'est un plaisir et un honneur d'avoir été nommé au poste de directeur d'équipe d'Aston Martin et je suis très reconnaissant envers Lawrence [Stroll] et Martin [Whitmarsh] pour m'avoir donné cette opportunité fantastique", se réjouit Mike Krack. "Aston Martin est l'une des plus grandes marques automobiles du monde, et le fait que l'on m'ait demandé de jouer un rôle de premier plan pour obtenir le succès sur les circuits de F1 qu'un nom aussi illustre mérite est un défi que je compte relever avec énergie et enthousiasme."

"Je travaille dans le monde du sport automobile depuis plus de 20 ans et j'ai travaillé en F1 avec Seb Vettel en 2006 et 2007, lorsque j'étais ingénieur chez BMW Sauber et qu'il était le pilote d'essais de l'équipe. J'ai un immense respect pour sa vitesse et ses capacités, et ce sera incroyable que d'être réuni avec lui. Lance Stroll est un pilote très rapide et talentueux, aussi, avec 100 départs à son actif, et j'ai vraiment hâte de travailler étroitement avec lui."

"L'équipe de Silverstone m'a toujours impressionné. Elle est remplie de personnes talentueuses et de vrais compétiteurs. Cette culture de la course et ces valeurs sont requises pour réussir en sport automobile, je le sais et mes nouveaux collègues d'Aston Martin le savent aussi. Nous travaillerons très dur. Nous voulons gagner. Ensemble, nous le ferons."

BMW a accepté le départ de Mike Krack à sa demande pour lui permettre de relever ce nouveau défi, et il sera remplacé par Andreas Roos à partir du 1er février prochain. En revanche, Aston Martin n'a pas précisé la date à laquelle son nouveau directeur d'équipe prendra ses fonctions.

"Pour gagner en F1, il faut réunir les meilleurs efforts de toutes les pièces maîtresses – les pilotes, les ingénieurs, les mécaniciens, tout le monde – et Mike [Krack] est idéalement placé pour faire cela", ajoute Lawrence Stroll, PDG d'Aston Martin. "Nous engageons de nouvelles personnes brillantes chaque semaine. La construction de notre nouvelle usine se passe très bien. Nous avons une liste fantastique de superbes sponsors et partenaires."

"Nous allons démarrer la deuxième année de notre plan quinquennal, avec pour objectif de remporter des Championnats du monde. Tous les ingrédients dont nous avons besoin sont en train d'être réunis. Mike jouera un rôle clé et un rôle de premier plan, il sera sous les ordres de Martin Whitmarsh [directeur général, ndlr] et mènera nos fonctions techniques et opérationnelles, notre objectif collectif étant de réaliser ces nobles ambitions. Nous sommes sur la bonne voie."

