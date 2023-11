Aston Martin met aux enchères une réplique de l'AMR23

Dans le cadre d'un partenariat prolongé avec Memento Exclusives, Aston Martin met aux enchères une monoplace de démonstration de la saison 2023. Il est ainsi possible pour quiconque souhaite mettre la main au portefeuille de faire une offre afin d'acquérir une version showcar de l'AMR23, modèle piloté cette année en Formule 1 par Fernando Alonso et Lance Stroll.

La version mise en vente est une réplique authentique de la monoplace conçue à Silverstone, dotée d'éléments utilisés en course, dont les jantes, mais sans son unité de puissance. Elle a été fabriquée avec tous les éléments de carrosserie et les pièces composites en utilisant les données de conception assistée par ordinateur (CAO) de l'écurie afin de respecter la spécification 2023 avec un maximum de précision possible.

Elle est accompagnée de combinaisons portées en Grand Prix par les deux pilotes de l'écurie. Les initiales des pilotes pourront être apposées sur la carrosserie, ou bien celles du nouveau propriétaire.

Les enchères sont ouvertes depuis ce jeudi et vont courir jusqu'au 28 novembre et le futur acquéreur en prendra possession lors d'un événement spécial organisé l'année prochaine, en marge du Grand Prix de Grande-Bretagne 2024, sur le campus flambant neuf de l'écurie anglaise.

Une réplique de l'Aston Martin AMR23 mise aux enchères.

"La possibilité d'acheter des objets uniques – tels que des pièces de voiture, des carrosseries ou des combinaisons de course – offre à nos fans un lien vraiment particulier avec l'équipe", souligne Jefferson Slack, directeur commercial et marketing d'Aston Martin.

"Je suis très heureux que nous puissions donner le coup d'envoi de la prolongation de notre partenariat avec Memento Exclusives en offrant aux fans la possibilité d'enchérir sur une pièce tout à fait unique. Je suis impatient d'approfondir ces relations et d'offrir aux fans une variété encore plus grande d'exclusivités et de pièces uniques au fur et à mesure que nous travaillerons ensemble dans les années à venir."

L'objectif d'Aston Martin et de son partenaire est en effet de proposer davantage de pièces de collection aux enchères, comme l'a également fait cette année AlphaTauri à plusieurs reprises. En attendant, cette monoplace showcar est un exemplaire unique. La première offre formulée était supérieure à 57 000 €.