AlphaTauri met 300 objets aux enchères, dont une monoplace

L'écurie AlphaTauri a annoncé l'organisation de six ventes aux enchères avec la plateforme Catawiki, qui permettront d'acquérir des objets appartenant à l'écurie, y compris une monoplace. Plus de 300 objets ont été présentés à l'usine de Faenza avec, comme élément remarquable, la Toro Rosso STR11 utilisée durant la deuxième partie de la saison 2016. Elle pourrait être vendue autour de 425 000 €.

Les 70 premiers objets sont mis aux enchères en ligne jusqu'au 12 juillet. On trouve également plusieurs pièces comme des écrous de roue, des ailerons avant et arrière, mais aussi des combinaisons et de l'équipement porté par les mécaniciens. Une boîte de vitesses de la saison 2013 est aussi en vente, tout comme un capot moteur de la STR8 peint à la main et un baquet utilisé par Pierre Gasly en 2021.

Certaines pièces mises aux enchères ont une valeur sentimentale particulière pour les pilotes, comme la combinaison que portait Nyck de Vries lors de son tout premier test avec AlphaTauri. On trouve également une combinaison dédicacée de Yuki Tsunoda, des sous-vêtements portés en 2008 par Sebastian Vettel, et divers éléments ayant appartenu à Daniel Ricciardo ou Carlos Sainz lors de leur passage dans l'équipe.

AlphaTauri veut offrir une opportunité pour ceux qui le souhaitent de se procurer des objets directement liés à son histoire. La deuxième vente se tiendra autour des Grands Prix des Pays-Bas et d'Italie, à la fin de l'été, suivie d'une troisième lors du Grand Prix du Japon. Les ventes suivantes s'étaleront jusqu'à la fin de l'année.

"Je vois tous ces objets exposés et ça m'évoque immédiatement toutes sortes de souvenirs", confie à Motorsport.com Franz Tost, directeur d'AlphaTauri. "On nous demande régulièrement si l'on vend des souvenirs. C'est possible, mais on n'a pas de plateforme pour le faire. Entre la commande, l'emballage, l'expédition et les flux de trésorerie, ce n'est pas simple. On a maintenant un excellent partenaire pour le faire. Ils proposent des souvenirs, et si vous avez une demande particulière, demandez-leur et qui sait, on pourra peut-être faire en sorte que ce soit possible."

L'écurie italienne précise qu'une "part significative" des recettes issues des ventes aux enchères seront reversées à la ville de Faenza dans le cadre du programme d'aide mis en place après les violentes intempéries qui ont touché le nord de l'Italie le mois dernier. Un don sera également fait à la fondation Wings for Life de Red Bull.

Propos recueillis par Tim Biesbrouck