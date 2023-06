Hill ne voit aucune équipe rattraper Red Bull en 2023

Huit Grands Prix ont déjà eu lieu cette saison et Red Bull les a tous remportés, ce qui laisse l'écurie autrichienne avec une immense avance sur ses poursuivants au championnat. Selon Damon Hill, Champion du monde F1 1996, Mercedes a fait un pas en avant au cours des dernières semaines, cependant le Britannique a également estimé que l'écart de performance restait si important que tous les rivaux de Red Bull auraient du mal à recoller sans impacter le développement des F1 de 2024.

"Je pense que Mercedes a franchi un cap mais la question est de savoir quand la courbe de développement atteindra son sommet", a indiqué Hill lors de l'événement caritatif Halow Project, organisé à Daytona. "En F1 cette année, le facteur d'excitation est en fait de savoir si, pour la première fois, une équipe va gagner toutes les courses. Afin de réduire l'écart de manière suffisamment significative pour pouvoir mettre la pression sur Red Bull, les équipes devront détourner des ressources [initialement consacrées] à l'année suivante."

"Nous entendons déjà certaines équipes parler de l'année prochaine et dire qu'elles vont continuer à améliorer [leur voiture], mais elles feraient mieux de consacrer leurs ressources dans la voiture de l'année prochaine. Donc je ne sais pas [si Red Bull sera rattrapé] d'ici la fin de l'année. On pourrait espérer qu'ils s'essoufflent un peu, que les autres progressent et que nous ayons des courses serrées, mais ce n'est pas bon si c'est au prix d'une absence de compétitivité de leur part en 2024."

En plus de disposer d'une excellente voiture, Red Bull compte également dans ses rangs un pilote talentueux. Max Verstappen s'est imposé à six reprises en huit courses cette saison et n'a jamais fait pire que deuxième. En outre, le Néerlandais a égalé au Grand Prix du Canada le nombre de victoires d'Ayrton Senna (41).

Invité à réagir sur la récente performance de Verstappen, en passe d'entrer dans le top 5 des pilotes les plus victorieux de l'Histoire à seulement 25 ans, Hill a répondu : "C'est incroyable. Il est stupéfiant. Il est incroyablement talentueux et il est tellement compétent que c'en est effrayant."

Hill était également présent en Floride pour devenir la première personne à piloter un kart alimenté par un carburant entièrement synthétique, fabriqué à partir d'air, d'eau et d'énergie renouvelable. Ce carburant, qui peut être versé directement dans n'importe quel moteur à essence, est produit par Zero, une entreprise créée par Paddy Lowe, ancien responsable technique de Mercedes F1.