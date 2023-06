Verstappen : "Incroyable" d'égaler les 41 victoires de Senna

Entre 1985 et 1993, Ayrton Senna a accumulé 41 succès en Grand Prix, une performance qui n'a uniquement été éclipsée par Alain Prost, auteur de 51 victoires. Au cours des années qui ont suivi la mort tragique du Brésilien en course, au Grand Prix de Saint-Marin 1994, Michael Schumacher, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton ont également surpassé la marque de Senna. Et à l'issue du Grand Prix du Canada 2023, Max Verstappen l'a égalée.

Invité à réagir sur cette performance, Verstappen a commenté : "Je déteste comparer des générations différentes mais tout ce que je peux dire, c'est que lorsque je pilotais des karts plus jeune, je rêvais d'être pilote de Formule 1 et je n'aurais jamais imaginé remporter 41 Grands Prix", a déclaré Verstappen. "Être à égalité avec Ayrton est quelque chose d'incroyable. J'en suis fier mais, bien sûr, j'espère que ça ne s'arrêtera pas là. J'espère que nous pourrons gagner plus de courses."

Outre cette 41e victoire, Verstappen a également offert à Red Bull son centième succès en Formule 1, plus de 18 ans après les débuts de l'équipe autrichienne. "J'ai signé 41 des [100 victoires de Red Bull] donc nous discuterons peut-être d'un nouveau contrat grâce à ça !" a plaisanté le Néerlandais. "Honnêtement, c'est une grande réussite pour l'équipe. Je suis ravi que nous ayons atteint les cent victoires. Mais j'espère que nous gagnerons plus de cent fois, le nouvel objectif est donc 200 !"

Max Verstappen, Red Bull Racing

Si Red Bull a revu et corrigé sa RB19 après la première journée d'essais afin d'améliorer le passage sur les bosses et les vibreurs du Circuit Gilles-Villeneuve, l'équipe a eu de grandes difficultés à gérer ses pneumatiques lors de la course.

"Nous avons changé beaucoup de choses sur la voiture par rapport au vendredi donc je ne savais pas vraiment comment elle se comporterait aujourd'hui", a ajouté Verstappen. "Heureusement, elle est allée dans la bonne direction. C'était assez difficile de garder les pneus dans la bonne fenêtre aujourd'hui, ils se refroidissaient toujours, donc nous devions attaquer assez fort."

"Avec une adhérence faible, ce n'était pas le plus simple. Mais tout s'est bien passé. Les pneus durs nous ont posé des limites en raison du composé plus dur, il était donc encore plus difficile de maintenir les pneus en température. Nous savons que notre voiture est normalement très bonne quand l'usure est élevée par rapport à d'autres voitures. Aujourd'hui, il aurait probablement fallu une voiture un peu plus dure envers les pneus pour les garder en température. Ça n'a probablement pas été notre meilleure course aujourd'hui mais le fait de gagner avec neuf secondes d'avance montre que nous avons une excellente voiture."