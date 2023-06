Leclerc a le sourire après sa remontée : "Ça me donne de l'espoir"

Ce samedi, l'ambiance était morose chez Ferrari : Charles Leclerc avait été éliminé en Q2, tandis que Carlos Sainz n'avait pris que la huitième place de la Q3 et avait été pénalisé pour avoir gêné Pierre Gasly. Leclerc avait la mine des mauvais jours, mécontent de la stratégie fortement suggérée par son écurie vis-à-vis des conditions de piste humides.

Leclerc et Sainz se sont donc élancés dixième et onzième ce dimanche pour le Grand Prix du Canada, et ils ont parfaitement rebondi, avec une stratégie à un arrêt inspirée de la part de la Scuderia : ils se sont classés quatrième et cinquième, le Monégasque à moins de cinq secondes du podium. Content de l'aspect tactique mais aussi de la performance, il n'a pas caché sa satisfaction.

"Clairement, c'est la bonne stratégie", a souri Leclerc au micro de Canal+. "Plutôt content de cette course aujourd'hui. C'est vrai qu'on partait d'assez loin, donc c'était difficile de faire mieux aujourd'hui, quatrième… C'est surtout la performance qui me donne le sourire, et le feeling avec la voiture, parce qu'aujourd'hui c'était un bon feeling. On a eu la bonne stratégie de rester [en piste] lors du Safety Car, ce qui nous a permis de gagner pas mal de places sans faire de dépassements en piste, avec la stratégie. Voilà, c'est une journée positive."

"Ça me donne de l'espoir, parce que depuis vendredi, j'ai l'impression qu'on est allés dans une direction un petit peu différente pour moi, où j'ai été un petit peu plus à l'aise avec la voiture. Aujourd'hui, ça s'est confirmé. Ça, c'est bien pour l'avenir. Après, il ne faut pas oublier aussi que cette piste est très spéciale, donc il faudra confirmer ça en Autriche. En tout cas, le feeling est mieux."

Avec cette performance, Leclerc remonte à 14 points du top 5 au championnat, la cinquième place étant désormais l'apanage de Sainz devant George Russell. Côté constructeurs, Ferrari réduit l'écart sur Mercedes et Aston Martin mais reste distancé.