Leclerc frustré par Ferrari : "J'espère être plus écouté à l'avenir"

"Ça fait longtemps que je le dis maintenant, donc ça commence à être un petit peu frustrant. J'espère être un petit peu plus écouté à l'avenir." Par les propos de Charles Leclerc auprès de Canal+ à l'issue des qualifications du Grand Prix du Canada transpire une certaine lassitude, alors que les contre-performances de la Scuderia Ferrari se succèdent.

En dehors d'un week-end très réussi à Bakou, où il a signé la pole position et un podium, Leclerc n'a marqué que 20 points sur les six autres Grands Prix. La dernière course à Barcelone constituait son troisième score vierge de l'année, après une élimination en Q1 dont il n'est pas parvenu à se relever.

À Montréal, où son casque hommage à Gilles Villeneuve a brièvement fait polémique, Leclerc a aisément passé le cap de la Q1 avec le cinquième chrono... avant de se casser les dents sur la Q2, où le pari de chausser les slicks au meilleur moment a permis à Alexander Albon de signer le meilleur temps. Leclerc voulait faire de même, mais Ferrari a insisté pour que son pilote joue la sécurité avec un premier tour chronométré en intermédiaires. Les conditions de piste propices aux slicks n'allaient plus se représenter, et il a échoué au onzième rang, avec deux dixièmes de déficit sur le top 10.

Ainsi, lorsque Motorsport.com lui demande s'il a chaussé les slicks trop tard, Leclerc répond : "Bah ça, c'est sûr ! J'ai demandé les slicks dans le tour de sortie, c'était clairement le moment pour les slicks. Je crois qu'Alex a mis les slicks plus tôt que tout le monde, et c'était clairement le bon choix. Ce n'était pas du tout un risque. Pour quelque raison que ce soit, l'écurie en a décidé autrement. C'est tout."

Charles Leclerc (Ferrari)

"Je crois qu'on se complique juste beaucoup trop la vie. Et dans ces situations-là, j'avais une opinion claire. Et nous avons décidé de faire autre chose. Alors je suis frustré. Cela dit, d'autres pilotes ont suivi la même stratégie que nous et sont passés en Q3. Mais ça dépend de petits détails au lieu de se qualifier facilement. Quand la piste est sèche, il faut des pneus slicks. Et je ne sais pas ce qui s'est passé."

Quant à savoir s'il aurait pu faire davantage pour convaincre l'écurie de le laisser rentrer au stand, Leclerc indique : "Je pense qu'il n'y avait pas de manière plus claire de m'exprimer. Donc non. Mais je vais parler en interne avec l'équipe et essayer de comprendre ce que nous pouvons faire, car ce n'est évidemment pas la première fois que dans ces situations-là, nous sommes un peu du mauvais côté. Je ne veux pas trop faire de commentaire là-dessus. Mais il faut qu'on soit meilleurs que ça. Et on ne peut pas se permettre de refaire ces erreurs. Alors je vais parler avec l'équipe."

"J'ai clairement dit ce que je pensais, je ne peux pas vraiment en faire plus. Je n'avais aucune idée des chronos d'Alex en slicks. Il aurait pu être à cinq secondes, je n'en savais rien, mais j'avais un avis tranché. Manifestement, Alex était rapide. Alors je dois comprendre : quel était l'objectif ? Car la piste était sèche. On ne peut pas être conscient de tout ce qui se passe en piste. Mais vu comme il était rapide, peut-être qu'on aurait dû y réfléchir à deux fois avant de rentrer au stand."

Le Monégasque va en tout cas s'élancer de la dixième place sur la grille grâce à la pénalité dont a écopé son coéquipier Carlos Sainz.

Propos recueillis par Adam Cooper