Hülkenberg pénalisé pour ne pas avoir respecté le drapeau rouge

Si Max Verstappen a dominé les qualifications du Grand Prix du Canada, Nico Hülkenberg a été tout aussi impressionnant dans les conditions difficiles causées par la pluie. Au volant de sa modeste Haas, l'Allemand s'est emparé, sur le fil, de la deuxième place en Q3. Quelques secondes après qu'il a franchi la ligne de chronométrage, le drapeau rouge était brandi en raison de l'accident d'Oscar Piastri.

Or Hülkenberg a été reconnu coupable par les commissaires d'un excès de vitesse sous drapeau rouge : pendant une interruption de séance, les pilotes doivent respecter un delta minimum fixé par la FIA jusqu'au retour au stand.

"[Hülkenberg] venait de terminer son tour rapide et avait entamé un autre tour d'attaque", a précisé un communiqué de la FIA. "Il était au virage 1 lorsque le drapeau rouge a été brandi mais, à ce moment-là, il avait déjà dépassé de 1,5 seconde son temps delta. Il a affirmé qu'il lui était alors extrêmement difficile de descendre sous le delta dans le secteur suivant. Il a également reconnu une confusion avec le signal sonore dans son casque et a donc pensé à un moment donné qu'il roulait trop lentement."

"La comparaison des données télémétriques avec celles de la voiture 31 [Esteban Ocon] a montré que sur le reste du tour, il avait approximativement la même vitesse que la voiture 31, qui respectait les temps delta dans chaque mini-secteur. Nous considérons cela comme une circonstance atténuante. Toutefois, le règlement est très clair et, bien qu'il ne soit pas question d'un comportement ou d'une conduite dangereux de la part du pilote, il y a eu infraction et une pénalité doit donc être imposée. La pénalité normale pour ne pas avoir ralenti sous drapeau rouge est [un recul de] 10 places sur la grille mais compte tenu des circonstances atténuantes, une pénalité moindre est appropriée."

"Nous notons que l'intention du règlement est de s'assurer qu'une voiture n'est pas en excès de vitesse lors d'une situation de drapeau rouge et il n'y a aucune preuve que la vitesse était excessive dans ce cas. Nous notons également que le pilote devrait se familiariser davantage avec les aspects opérationnels des signaux delta."

Cette pénalité ramène donc Hülkenberg à la cinquième place sur la grille de départ. Fernando Alonso rejoint Max Verstappen sur la première ligne tandis que la deuxième ligne est composée des Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell.

Avant l'annonce de sa convocation chez les commissaires, Hülkenberg avait indiqué concernant ses qualifications : "C'étaient des qualifs folles. C'était fou. Vous savez, les conditions changeantes sont délicates, surtout ici avec les murs, c'est si près en sortie de virage, et la vitesse est élevée. On est passé du mouillé au sec puis de retour au mouillé. Vous savez, il faut se réadapter tout le temps. Mais c'était fun. C'était bien. Évidemment, c'est un peu inattendu, mais je suis très content et fier. L'équipe a fait du beau travail. Tout s'est passé sans le moindre accroc. Je suis super content."

Et le pilote Haas attendait la course avec impatience : "La première ligne, c'est sympa, ça fait très plaisir. On verra combien de temps on arrive à garder ça et quelles seront les conditions demain. Tout porte à croire que ce sera très différent : une course sèche. Ça ne va pas du tout être la même histoire. Je veux juste prendre la piste et courir aussi durement que possible, en espérant que nous obtiendrons un bon résultat."