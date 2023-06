Qualifs - Verstappen s'empare de la pole devant Hülkenberg !

Q1 - Gasly piégé par le trafic

Quelques heures auparavant, les pilotes ont pu se familiariser à la pluie lors des EL3. Pour la première étape des qualifications, il ne pleuvait plus mais le circuit Gilles Villeneuve restait détrempé. Les regards étaient évidemment tournés vers le garage Ferrari, Carlos Sainz ayant été victime d'un accident lors de la troisième séance, ce qui a pu endommager les éléments mécaniques de sa SF-23. À noter que l'Espagnol était sous enquête pour avoir gêné Alexander Albon en EL3, toutefois elle a été classée sans suite par les commissaires.

La Q1 a commencé par un faux départ, Zhou Guanyu ayant provoqué un drapeau rouge dans les premières minutes en raison d'un problème sur son Alfa Romeo. Si le Chinois a dû s'immobiliser à la sortie du virage 7 avant que la direction de course ne décide d'interrompre la séance, il a pu repartir par ses propres moyens par la suite, à petite vitesse toutefois.

Compte tenu du retour imminent des averses, les pilotes se sont tous pressés à la reprise en étant chaussés des pneus intermédiaires. La première marque compétitive a été signée par Max Verstappen, auteur d'un 1'24"106, mais les chronos n'ont fait que s'améliorer avec l'assèchement de la piste.

À huit minutes du drapeau à damier, Fernando Alonso était leader (1'22"655) avec un dixième d'avance sur Verstappen. Les pilotes Williams et Alfa Romeo étaient quant à eux dans la zone rouge. Plus tard, le Néerlandais a repris les commandes en 1'21"988.

La séance s'est conclue avec le meilleur temps pour Verstappen (1'20"851), devant Alonso et les deux Mercedes. Pour les éliminés, tout s'est joué dans les toutes dernières secondes : les Alpine étaient dans la zone rouge pour le dernier tour chrono, Esteban Ocon a pu se hisser en Q2 mais pas Pierre Gasly, copieusement gêné par Sainz, au ralenti dans le dernier virage. Le Français a laissé exploser sa colère à la radio. À noter que les commissaires ont également noté que Yuki Tsunoda et Charles Leclerc avait gêné des pilotes lors de cette Q1. Cela a également été le cas pour Lewis Hamilton, qui a reçu l'ordre de rester en piste malgré un manque de visibilité dans ses rétroviseurs.

Éliminés en Q1 : Tsunoda, Gasly, De Vries, Sargeant, Zhou

Q2 - Le courageux Albon récompensé

Puisque la pluie se faisait encore attendre, Albon a pris le pari des pneus slicks en début de Q2. Une décision payante car d'autres pilotes dont Norris, les Red Bull et les Ferrari l'ont imité quelques minutes plus tard. Avantagé par des pneus tendres à bonne température, Albon a signé le meilleur temps et l'a même amélioré (1'18"725). Au même moment, la pluie s'abattait sur le circuit Gilles Villeneuve !

Aston Martin et Mercedes ont pris le risque de rester en pneus intermédiaires avant de finalement passer aux slicks. Sergio Pérez, lui, a rebroussé chemin en revenant aux intermédiaires pour les dernières minutes.

Dans des conditions difficiles, personne n'a pu améliorer, que ce soit avec des pneus slicks ou intermédiaires. Cela a notamment piégé Leclerc, qui avait demandé à son équipe de chausser les slicks dès le début de la Q2, Pérez et Stroll ! Le Canadien a également échappé à l'accident avec une pirouette au virage 5 avant de gêner Ocon.

Éliminés en Q2 : Leclerc, Pérez, Stroll, Magnussen, Bottas

Q3 - Verstappen en équilibriste

Avec le retour de la pluie, les pilotes n'avaient pas de temps à perdre. Tous étaient en piste lorsque le feu est passé au vert, avec des pneus intermédiaires cette fois-ci. Les conditions s'aggravaient, la pole position s'est donc jouée très vite.

Premier à être sur la piste, Verstappen a pris les commandes en 1'27"059. En dépit d'un record dans le second secteur, Alonso n'a pas été en mesure de devancer le Néerlandais et s'est contenté de la deuxième place.

Poursuivant sur sa lancée, le pilote Red Bull rescapé a enfoncé le clou avec un temps de 1'25"858. Aucun pilote n'a été en mesure de répliquer, notamment parce que le drapeau rouge a été brandi à la suite de l'accident d'Oscar Piastri à la sortie du virage 7. Mais quelques secondes avant ce drapeau rouge, Nico Hülkenberg s'est hissé à la deuxième place !

À la reprise, il était trop humide pour voir des améliorations. Verstappen a donc validé sa 25e pole position, devant Hülkenberg, Alonso et les Mercedes de Hamilton et Russell. Ocon, Norris, Sainz, Piastri et Albon suivaient.

Grand Prix du Canada - Qualifications

Q1

Q2

Q3