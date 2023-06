La barrière du virage 1 finalement retirée pour le GP du Canada

La FIA a finalement choisi d'aller dans le sens des pilotes en retirant totalement la barrière qui avait été installée au niveau du virage 1 sur le circuit Gilles-Villeneuve. Tout au long du week-end du Grand Prix du Canada, cet aménagement a fait réagir, mais il disparaîtra pour la course ce dimanche soir.

Avant son apparition, les pilotes qui manquaient le premier virage pouvaient regagner la piste au-delà du deuxième virage, qu'ils coupaient alors avant de se réinsérer de manière la plus sécuritaire possible. Cette année, la FIA a toutefois prolongé la barrière faisant face au premier virage dans le but de stopper une monoplace en perdition qui serait susceptible de traverser à nouveau la piste.

Ce changement a profondément modifié la manière de reprendre la piste en cas de raté au premier freinage du tracé, ne laissant d'autre choix aux pilotes que de braquer dans l'herbe et de contourner la barrière, ou bien de faire demi-tour et de se retrouver face au trafic. C'est ce que l'on a vu dès vendredi lors des essais libres, et qui a provoqué des discussions lors du briefing des pilotes. Lewis Hamilton a notamment soulevé le fait que jamais un accident tel que celui redouté par les instances pour justifier l'installation de cette barrière ne s'était produit.

La configuration 2022, ici en photo, va être adoptée pour la course.

Samedi, lors des qualifications, ce nouvel agencement était toujours en place, tandis que les incidents dans cette zone se sont multipliés sous la pluie. Après de nouvelles discussions, la FIA a finalement choisi de retirer pour la course les 4 mètres de barrière qui avaient été ajoutés, afin de sécuriser le retour en piste.

"Le changement [initial] a été effectué pour éviter la possibilité de voir une voiture sortir au virage 1 et traverser la sortie du virage 2 à grande vitesse, et potentiellement percuter une autre voiture", explique à Motorsport.com un porte-parole de la FIA. "Après des discussions avec les pilotes, nous apportons ce changement [retirer la barrière] pour leur permettre de rejoindre plus facilement la piste, et nous affinerons cette solution pour les futurs Grands Prix."

George Russell, directeur du GPDA (l'association des pilotes de Grand Prix), regrette que les acteurs de la discipline ne soient pas davantage consultés en amont par les instances avant de mettre en place de telles modifications sur les circuits. "Avec le recul, on aurait probablement dû être consultés avant de prendre ces décisions", déplore le pilote Mercedes. "On est tous d'accord pour dire que ce n'est pas optimal."

Propos recueillis par Adam Cooper