Alonso n'a pas eu de répit, signant "70 tours de qualification"

Les évolutions apportées par Aston Martin à Montréal ont payé. Fernando Alonso a réalisé une nouvelle excellente prestation en terminant deuxième du Grand Prix du Canada, à quelques secondes du vainqueur Max Verstappen, qui a offert une 100e victoire à l'équipe Red Bull.

En prenant le départ en première ligne, l'Espagnol visait clairement la victoire ce dimanche, toutefois un départ médiocre l'a renvoyé en troisième position dans les premiers kilomètres, ce qui a permis à Verstappen de se bâtir une petite avance.

Dans le sillage de Lewis Hamilton en début de course, Alonso a fini par trouver l'ouverture mais Verstappen était déjà hors d'atteinte. Le pilote Aston Martin n'a cependant pas eu l'occasion de se détendre en deuxième partie d'épreuve puisque Hamilton disposait d'un meilleur rythme avec ses pneus mediums et revenait progressivement au contact de l'AMR23.

"Nous espérions un peu plus poser problème à Red Bull mais nous avons perdu une place au départ avec Lewis et c'était ensuite une bagarre avec les Mercedes", a résumé Alonso. "Lewis a attaqué pendant toute la course, je n'ai donc pas eu un seul tour où j'ai pu me détendre un peu. C'était une bataille incroyable."

"Au début, j'avais un peu plus de rythme. Je pense que Lewis avait un peu plus de rythme sur la fin. C'était difficile, c'était une course très exigeante, avec 70 tours de qualification aujourd'hui."

En outre, Alonso a dû composer avec un "lift and coast" renforcé, sur ordre de son équipe. Il n'a pas pu donner d'explication à ce sujet, bien qu'il ait été indiqué à Hamilton en fin de course que l'Espagnol souffrait de problèmes de freins arrière.

"Je ne sais pas, vraiment. [L'équipe] ne me l'a pas dit. Peut-être que c'était pour que je ne m'inquiète pas trop", a-t-il indiqué concernant le besoin de lever le pied avant le freinage. "Mes sensations dans la voiture étaient bonnes mais je n'ai fait que suivre les instructions. J'espère que cela veut dire que nous avons un peu plus de rythme. La prochaine fois, nous mettrons plus de pression sur Max."