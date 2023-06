Comment Aston Martin a incorporé un toboggan sur ses pontons

Aston Martin a été la plus grande surprise de la saison 2023, sa voiture ayant régulièrement marché sur les talons de Red Bull. Ce gain de performance est en partie dû au fait que l'équipe a pu bénéficier de temps de soufflerie et de CFD supplémentaire en raison de ses résultats médiocres en 2022. Cependant, Aston a également été aidé par un changement de concept, entrepris lors du Grand Prix d'Espagne de l'an passé, en adoptant la solution de rampe descendante sur ses pontons initialement exploitée par Red Bull, AlphaTauri et Alpine.

Le fait d'avoir basculé rapidement sur ce design a donné à Aston Martin une longueur d'avance sur certains de ses adversaires. L'écurie a ainsi eu le luxe de réorganiser les composants internes des pontons, tels que les SIS (structures d'impact latéral), les radiateurs et autres éléments du groupe propulseur, qui auraient pu compromettre les gains aérodynamiques offerts par le "downwash".

Assurément très influencé par Red Bull, Aston Martin a aussi jeté un coup d'œil dans le camp Alpine puisqu'à la présentation de l'AMR23, ses pontons reprenaient l'idée de "toboggan" du rival tricolore.

Le plancher de l'Aston Martin AMR23

L'évolution dévoilée par l'écurie au Grand Prix du Canada est un ensemble d'optimisations autour de ce design, l'ADN de base du concept étant conservé mais fortement modifié pour obtenir de meilleures performances aérodynamiques.

Afin d'améliorer le passage de l'air autour des pontons et son interaction avec le plancher, le renfoncement sous l'entrée d'air a été davantage creusé, la carrosserie étant désormais beaucoup plus proche des éléments qui se trouvent à l'intérieur.

Le flanc et l'arrière des pontons ont également été modifiés pour tirer parti des changements réalisés en amont, tandis que la modification la plus importante semble être la position et la forme du toboggan, au sommet de l'élément.

Le capot moteur de l'Aston Martin AMR23

Le canal, désormais beaucoup plus étroit, a été reculé. En outre, il semble descendre plus abruptement dans la partie inférieure de la carrosserie. Le rétrécissement du canal se traduit également par une plus grande épaule, une caractéristique développée par Alpine et, plus récemment, par Ferrari, lorsque la Scuderia a également changé de concept.

La cloison extérieure du plancher a également été modifiée, la dentelure étant ayant été avancée afin d'ajouter une autre dentelure, en demi-cercle, avant que la cloison ne fusionne avec le plancher.

À l'arrière de la voiture, le capot moteur a également été modifié. Une sortie en forme de boîte aux lettres est désormais présente sur la tranche tandis que l'aileron de requin a été retouché en conséquence.

Si Aston Martin a pour objectif de rattraper Red Bull, l'équipe doit aussi garder un œil sur Mercedes et Ferrari, qui ont tous deux modifié en profondeur leurs pontons et planchers lors des dernières épreuves.