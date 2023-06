Aston Martin révèle des évolutions majeures à Montréal

Jusqu'à présent, Aston Martin a été relativement conservateur quant au développement de l'AMR23, contrairement à ses principaux rivaux. Cependant, deux semaines après que Fernando Alonso a exhorté l'écurie à accélérer le rythme afin de ne pas perdre du terrain dans la bataille pour la deuxième place, Aston a apporté des changements non négligeables à sa monoplace.

Ces révisions incluent des pontons bien plus agressifs, sur lesquels on retrouve un canal plus profond et plus large ; c'est un net changement de concept par rapport au début de la saison.

Le plancher de l'Aston Martin AMR23

Aston Martin suivait initialement les traces d'Alpine avec un canal en toboggan sur ses pontons pour contribuer à diriger l'air vers le plancher. Ce dernier est également revu, complétant les modifications apportées aux pontons pour plus de performance.

Si l'écurie espère que ces changements vont améliorer ses chances à Montréal, Alonso ne pense pas forcément que la victoire sera à sa portée. Lorsqu'il lui est demandé s'il s'agira de sa meilleure opportunité de triomphe cette saison, l'Ibère répond : "Non, je ne pense pas. Je ne pense pas."

Le plancher de l'Aston Martin AMR23

"Je pense que [le propos de l'équipe] est la réaction après Barcelone, sachant que notre manque de compétitivité était probablement l'exception qui confirme la règle, plutôt que le simple fait d'être au Canada. Je pense que nous allons être – espérons-le – très compétitifs tout au long de l'année, et peut-être qu'il n'y a qu'à Barcelone que nous aurons manqué un peu de rythme. Voilà ce que nous espérons."

"Mais je ne crois pas que nous désignions un week-end en particulier, ici au Canada ou ailleurs, comme la plus grande chance de victoire. Monaco était probablement notre meilleure chance au calendrier, à vrai dire, et nous étions très proches : à seulement 40 ou 50 millièmes de la pole position [84 millièmes, ndlr], puis en course il y a eu l'opportunité avec la météo à la fin. On verra quand est-ce que nous en aurons une autre."