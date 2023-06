Distancé par Verstappen, Pérez veut "repartir de zéro"

En l'espace de deux Grands Prix, Sergio Pérez a vu sa campagne 2023 se déliter. Relégué à 14 longueurs de son coéquipier Max Verstappen après la course de Miami, il était encore dans le match pour le titre ; un mois plus tard, son retard atteint 53 points après deux week-ends très difficiles.

Des fautes de pilotage commises en qualifications à Monaco et à Barcelone ont en effet mis le Mexicain en difficulté sur la grille de départ ; il n'est remonté que de la 20e à la 16e place en Principauté, puis de la 11e à la quatrième position en Catalogne. Pendant ce temps, Verstappen s'imposait dans les deux cas.

"En gros, je veux repartir de zéro", déclare Pérez. "Monaco, c'était entièrement ma faute, j'ai commis une erreur très grave. Puis à Barcelone en qualifications, c'était délicat dans les conditions humides ; nous ne sommes pas parvenus à faire de bonnes qualifs, et nous en avons payé le prix dimanche. Alors je suis impatient de retrouver le niveau de performance que nous avions au début de la saison."

"C'était difficile à Barcelone. C'est la seule fois où j'ai eu des difficultés avec la voiture, j'en ai eu au fil du week-end. À part ça, je pense qu'à Monaco, nous avions vraiment le rythme pour faire un très bon week-end, mais j'ai commis une erreur, j'ai eu un vent arrière avec une voiture devant, etc. Alors je pense que la première fois que nous avons eu des difficultés, c'était à Barcelone."

Le directeur d'équipe Christian Horner a laissé entendre que Pérez aurait moins de pression maintenant que ses chances de titre sont déjà très faibles, mais le principal intéressé ne voit par les choses ainsi… même s'il a conscience qu'il va être difficile de rattraper un Verstappen imperturbable. Ce dernier a signé cinq victoires et deux secondes places en sept Grands Prix cette saison.

"Je pense qu'il a su être performant quand ça comptait en qualifications, et il n'a connu aucun mauvais week-end cette année. Et je pense que c'est ce dont j'ai besoin. Je ne peux plus me permettre de mauvais week-ends. Je crois en avoir eu deux ou trois cette saison. Il faut vraiment que je m'en débarrasse et que je maintienne une régularité élevée. Car Max a été vraiment bon et constant lors de cette période", conclut Pérez.

Propos recueillis par Adam Cooper

