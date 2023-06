Red Bull n'a pas autorisé Verstappen à rouler sur la Nordschleife

Le 9 septembre prochain, l'événement Formula Nürburgring sera le théâtre d'un spectacle inhabituel : des Formule 1 en piste sur la Nordschleife du Nürburgring, cette piste longue de plus de 20 kilomètres qui a accueilli la catégorie reine du sport automobile à 22 reprises dans les années 1950 à 1970.

Sebastian Vettel et Daniel Ricciardo seront présents au volant des Red Bull RB7 et RB8, toutes deux sacrées championnes du monde en 2011 et 2012 aux mains du pilote allemand ; cependant, l'autre tête couronnée de la marque au taureau ne sera pas en action. Et ce n'est pas faute d'envie !

"Je voulais le faire, mais Helmut [Marko, conseiller sportif de Red Bull] ne m'y a pas autorisé", a expliqué Max Verstappen. "Il savait que j'essaierais d'aller chercher la limite. J'aurais adoré participer." Il s'agit évidemment d'éviter tout risque de blessure pour le leader du classement des pilotes, et ce dernier n'a donc pas insisté. "Je ne voulais pas créer de problème inutile. J'ai entendu que cet événement arrivait, Helmut était assis à la même table quand le sujet a été abordé, et il a dit : 'Non, non, non, tu ne vas pas faire ça !'"

"C'est risqué de rouler là-bas", admet volontiers le Néerlandais. "Ça dépend juste de comment on percute le rail. Mais ce n'est habituellement pas prévu, évidemment. En tout cas, j'espère pouvoir le faire un jour."

Verstappen se serait pourtant fait un plaisir de tenter de battre le record du circuit, établi par Timo Bernhard en 5'19"546 en 2018 au volant d'une version débridée de la Porsche 919 Hybrid... mais le Règlement Sportif de la Formule 1, qui impose des pneus très durs en démonstration en vertu des restrictions d'essais, n'aurait pas facilité la tâche. "J'aurais certainement tenté ma chance", confirme le pilote Red Bull. "Cependant, il faut avoir non pas les pneus de démonstration mais de vrais pneus, ce qui n'est pas autorisé."

Verstappen ne désespère en tout cas pas de rouler sur la Nordschleife à l'avenir. "Idéalement, ce serait génial dans une F1. Mais si ce n'est pas autorisé dans une F1, peut-être un jour dans une GT3."

Propos recueillis par Jonathan Noble