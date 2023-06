Alpine a analysé et tiré des conclusions des pénalités de Gasly

Au Grand Prix d'Espagne, Pierre Gasly a réalisé sa meilleure performance qualificative depuis la saison 2021 avec la quatrième place, mais le Français n'en a pas profité bien longtemps. En effet, il a reçu deux pénalités de trois places sur la grille de départ pour avoir gêné Carlos Sainz et Max Verstappen en Q1, illustrant une communication perfectible avec son ingénieur de course Karel Loos. Forcément, une frustration immense régnait dans le camp Alpine.

"Cela a évidemment eu un très mauvais impact sur notre week-end par rapport aux qualifications : nous avons pris le départ dixième et avons rétrogradé à la 14e place au premier tour", souligne Gasly deux semaines plus tard, dans le paddock de Montréal. "Ça commençait vraiment mal. Bref, il y a toujours des choses que nous pouvons mieux faire. Il y a eu des petites erreurs qui ont été commises en qualifications, que nous avons analysées et allons améliorer en termes de procédure et de communication. Oui, la pénalité était sévère. Malheureusement, il y a un règlement qui est appliqué la plupart du temps, et nous avons payé un prix très élevé."

Une réunion de 90 minutes a ainsi eu lieu à Enstone avec Gasly et ses ingénieurs avant le Grand Prix du Canada. "Nous avons discuté de la stratégie de communication, de la manière dont nous communiquons avec lui, des informations dont il a besoin, du timing des informations qu'il reçoit, de ce qu'il fait de ces informations – juste pour nous améliorer un peu", détaille le directeur d'équipe Otmar Szafnauer. "Car c'était malheureux."

"S'il était parti quatrième et avait occupé cette position au lieu de prendre le départ là où il l'a pris et de se faire tasser dehors pour se retrouver 14e à la fin du premier tour... Être 14e et être quatrième, ce n'est pas du tout la même chose, voyez-vous. Nous devons donc nous assurer que lorsque nous nous qualifions si haut, nous puissions y rester en course. Et nous allons faire certaines choses différemment, surtout du côté de Pierre. Vous savez, Esteban a davantage l'habitude de son équipe d'ingénierie, parce que ça fait plus longtemps qu'il est chez nous."

Propos recueillis par Oleg Karpov