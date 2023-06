EL2 - Hamilton emmène un doublé Mercedes

Le week-end du Grand Prix du Canada n'a pas débuté comme prévu. La première séance d'essais libres a été interrompue après cinq minutes de roulage en raison de l'arrêt de Pierre Gasly en piste. Si le Français indiquait à la radio un problème sur la transmission, le directeur d'Alpine, Otmar Szafnauer, a indiqué que la raison était autre.

"Comme nous le faisons toujours [en EL1], nous utilisons les volants de rechange sur les deux voitures", a-t-il expliqué, "pour nous assurer qu'ils fonctionnent car nous ne les utilisons lors du reste du week-end qu'en tant que 'roues de secours'. Nous avons eu un problème électronique avec le volant de la voiture de Pierre. Une fois que nous l'avons récupérée et que nous avons mis le volant de rechange, tout est rentré dans l'ordre. Nous devons donc comprendre quelle partie de l'électronique est tombée en panne sur le volant."

Si les commissaires ont pu rapidement évacuer l'Alpine frappée du numéro 10, la séance n'a pu être relancée : les organisateurs de la course et la FIA faisaient face à un délai entre les images capturées par les caméras de vidéosurveillance du circuit et celles diffusées sur les écrans. Ce problème, qui n'a pas été réglé avant la fin des EL1, a été finalement résolu avant le coup d'envoi d'une deuxième séance un peu spéciale.

Pour des raisons de sécurité, des orages devant frapper Montréal entre vendredi et dimanche, il a été décidé de prolonger d'une demi-heure les EL2. Ce sont donc 90 minutes de roulage qui ont été offertes aux pilotes et aux équipes sur le circuit Gilles Villeneuve. Ces derniers ont eu la chance d'effectuer les premiers kilomètres sur le sec, malgré de nombreux nuages chargés d'eau planant au-dessus de la piste.

Sur une piste très poussiéreuse, la plupart des pilotes ont opté pour les pneus mediums, à l'exception de Red Bull, Aston Martin et Williams, qui étaient en tendres. Si Charles Leclerc a signé le meilleur temps provisoire en 1'16"564, avec deux dixièmes d'avance sur Sergio Pérez et Max Verstappen, il a presque immédiatement été délogé par Valtteri Bottas (1'16"330). Carlos Sainz a ensuite amélioré en 1'15"859, et Verstappen en 1'15"333. Après quinze minutes de roulage, il menait la danse (1'14"726) devant Sainz (qui était passé en tendres), Gasly, Pérez et Lando Norris.

Aidé par ses enveloppes tendres, Leclerc a ensuite repris le commandement, c'était sans compter l'amélioration de son coéquipier en 1'14"196. Le coup d'envoi des simulations de relais de qualifications était donné. Leclerc s'est davantage rapproché de la barre des 73 secondes, sans la franchir toutefois (1'14"094). Verstappen accusait 74 millièmes de retard sur le Monégasque.

À noter l'apparition surprise de Valtteri Bottas dans le top 5 provisoire, le pilote Alfa Romeo ayant hérité du meilleur temps des EL1 après un seul tour compétitif. À l'inverse, Aston Martin semblait avoir plus de difficultés sur la piste québécoise.

Quelques minutes de répit ont été données à la suite de la casse moteur de Nico Hülkenberg, ce qui a fait sortir le drapeau rouge. À la reprise, les pilotes ont à peine eu le temps de réaliser un tour rapide, Sainz ayant repris la première place avec un chrono de 1'13"844, que la séance a de nouveau été interrompue. Cette fois-ci, Esteban Ocon était à l'arrêt en piste sur ordre de son équipe.

Pendant ce temps, la menace de la pluie se faisait de plus en plus pressante mais la piste demeurait sèche. Ce moment de flottement a permis aux équipe de se lancer également dans des simulations de relais de course avec les pneus mediums. Mais avant, les pilotes Mercedes, très discrets jusqu'à ce moment, se sont emparés des deux premières positions, Lewis Hamilton devançant George Russell de 27 millièmes (1'13"718).

À un quart d'heure du drapeau à damier, le temps s'est rapidement dégradé. Une grosse averse a effleuré le circuit, le vent qui l'accompagnait ayant envoyé des feuilles et une grosse quantité de pollen sur la piste... puis de l'eau, dans les cinq dernières minutes.

Mercedes a donc terminé en tête des EL2, devant Sainz, Alonso et Leclerc. Verstappen s'est contenté du sixième temps, à quatre dixièmes de Hamilton, suivaient Bottas, Pérez, Stroll et Gasly.

Grand Prix du Canada - Essais Libres 2