Aston Martin confirme Hülkenberg au poste de réserviste

Avec la pandémie de COVID-19 et la contagiosité élevée de la maladie, le rôle de pilote de réserve a fait l'objet d'un intérêt particulièrement élevé en Formule 1. L'an passé, trois pilotes ont été remplacés pour un ou plusieurs Grands Prix car ils avaient contracté le COVID pendant la campagne : Sergio Pérez pour les deux GP de Silverstone, Lance Stroll pour le GP de l'Eifel et Lewis Hamilton pour le GP de Sakhir. À ceux-là se sont ajoutés un certain nombre d'autres concurrents touchés eux aussi à l'intersaison.

L'écurie Racing Point, devenue aujourd'hui Aston Martin, avait choisi de faire appel en urgence à Nico Hülkenberg, pour remplacer ses deux pilotes. Ce jeudi, alors même que l'information circulait depuis plusieurs mois et avait été confirmée par le principal intéressé fin mars, le constructeur a annoncé l'Allemand en tant que réserviste officiel pour la saison à venir, cadrant un peu plus formellement la relation qui s'est (re)nouée l'an passé. Mais ce n'est pas tout car il occupera aussi le rôle de pilote de développement et participera donc à l'effort global pour le retour de la marque en F1.

Âgé de 33 ans et auteur de 176 départs en discipline reine avec notamment Williams, Sauber et Renault, Hülkenberg connaît particulièrement bien l'équipe basée à Silverstone pour avoir été l'un de ses pilotes en 2012 et 2016 quand elle courait sous le nom de Force India. "Tout d'abord, c'est génial de signer ce contrat suffisamment à l'avance – l'année dernière, je n'avais pas autant de temps pour me préparer avant de sauter dans la voiture !" plaisante l'Allemand.

"Je suis vraiment heureux de travailler une fois de plus avec cette équipe, avec laquelle j'ai piloté de nombreuses fois au cours de ma carrière. Évidemment, j'espère que Sebastian [Vettel] et Lance [Stroll] auront une saison sans interruption cette année, mais l'équipe sait qu'elle peut compter sur moi pour intervenir et faire un excellent travail, et je suis tout à fait prêt à relever ce défi. Il sera également intéressant d'aider à développer l'équipe tout au long de la saison, et j'ai vraiment hâte de sortir de gros chronos de ma manche."

Otmar Szafnauer, PDG et directeur de l'équipe, déclare de son côté : "Nous sommes ravis de pouvoir accueillir à nouveau Nico dans l'équipe à titre officiel, en tant que pilote de réserve et de développement pour Aston Martin. En ces temps difficiles, le besoin d'un pilote de réserve capable et expérimenté est particulièrement important. Nico a prouvé l'année dernière qu'il pouvait monter dans la voiture et réaliser de superbes performances au pied levé ; maintenant, avec une marge de manœuvre supplémentaire pour la préparation et l'intégration, nous savons que nous pouvons compter sur Nico pour faire un excellent travail."

Également envisagée depuis plusieurs semaines et également confirmée par Hülkenberg, la possibilité qu'il soit aussi, sur certaines courses, réserviste pour Mercedes n'est pas évoquée ici.