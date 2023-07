Encore hors du podium, Aston Martin assure avoir "limité les dégâts"

Aston Martin a réalisé à Silverstone sa plus faible moisson de points de la saison 2023, avec seulement six unités récoltées au terme du GP de Grande-Bretagne. Seul pilote de la marque dans les points, Lance Stroll étant rentré bredouille pour la quatrième fois en dix épreuves, Fernando Alonso a été devancé par les Red Bull, les McLaren et les Mercedes.

Et il s'en est fallu à la fois d'une erreur stratégique de Ferrari et d'un Safety Car opportun pour que les SF-23 terminent derrière l'AMR23 de l'Espagnol, qui a été par ailleurs menacée toute la fin de course par la Williams d'Alex Albon. Pas réellement la course à domicile espérée pour la structure qui occupait en début de saison la place de seconde force du plateau.

Au classement constructeurs, Aston Martin figure toujours à la troisième place et compte désormais 22 points de retard sur Mercedes et 24 d'avance sur Ferrari, la Scuderia ayant inscrit trois points de moins au terme des 52 tours de course. Aussi, interrogé sur ce qu'il retirait de l'épreuve de Silverstone, le directeur de l'équipe, Mike Krack, a voulu retenir dans un premier temps le positif.

"Le verdict, c'est une limitation des dégâts", a-t-il répondu à une question de Motorsport.com sur le week-end. "Je dirais que nous n'avons pas eu les performances que nous voulions samedi et dimanche. Et le fait de repartir avec plus de points que Ferrari, je pense que l'on peut appeler cela limiter les dégâts."

Après six podiums en sept Grands Prix, Aston connaît une période moins faste. "J'ai toujours dit que l'on ne pouvait pas tout le temps être sur le podium", a ajouté Krack. "Nous avons eu six podiums en dix courses. J'ai toujours dit qu'il y aurait des moments où ce serait un peu plus difficile. Et [à Silverstone] nous avons eu une épreuve où, clairement, samedi, nous n'avions pas le rythme que nous voulions avoir."

"Je pense qu'avant la course, nous nous sommes dit que nous devions jouer sur nos forces, c'est-à-dire les arrêts aux stands, les départs, l'exécution, la stratégie. Et cela s'est plutôt bien passé. Nous avons pu compter sur tous ces éléments [ce dimanche]. Et je pense que cela nous a permis de rentrer à la maison avec de bons points."

Fernando Alonso arrive sur la grille.

Lorsqu'il lui a été demandé s'il était préoccupé par le fait que McLaren puisse se joindre durablement à la lutte, il a répondu : "Inquiétude n'est pas le bon mot. Je pense que cela confirme ce que j'ai toujours dit, à savoir que nous devons faire attention à ne pas définir trop rapidement une hiérarchie. Vous vous souviendrez que c'est ce que j'ai dit. Nous avons donc un mouvement de va-et-vient."

"Nous avons vu qu'en Autriche, par exemple, Mercedes était plutôt en retrait, alors qu'à Barcelone, ils étaient très forts. Nous étions très forts au Canada, il n'y a pas si longtemps, où nous nous battions pour le podium. C'est pourquoi je dis toujours qu'il faut attendre deux, trois ou quatre circuits pour se rendre compte ou être vraiment sûr de la hiérarchie. Et je pense que nous devrions continuer ainsi."

Krack attend notamment de voir comment l'AMR23 va se comporter sur d'autres pistes aux caractéristiques "extrêmes" comme le Hungaroring ou Spa qui sont les deux prochaines épreuves avant la trêve : "Il s'agit d'une moyenne glissante, en termes d'ingénierie, qui permet de savoir où nous en sommes. Je pense qu'avant la fermeture [des usines], nous pourrons dire où il sera possible d'avoir une meilleure image de notre situation, et je pense que cela nous permettra également de définir, à partir des attentes, la direction à prendre."

"Je pense que nous devons aussi prendre en compte le fait que nous avons beaucoup de courses à venir qui ont des caractéristiques très différentes des précédentes. Le calendrier est tel que vous avez des courses avec moins d'appui au début, selon la façon dont vous les classez, et il y a plus de courses qui arrivent où nous pouvons peut-être être meilleurs. C'est tout cela que nous devrions voir en fonction de l'analyse des trois prochaines courses, je pense."

Nous sommes à six podiums en dix courses. Il est normal que les attentes soient élevées. Mike Krack

Pour Krack, le domaine sur lequel Aston Martin doit se concentrer est l'amélioration du rythme sur un tour. "Les qualifications sont essentielles. Surtout sur les circuits où vous avez plus de mal à dépasser, comme celui qui va arriver [le Hungaroring], même si c'est désormais beaucoup plus facile qu'avant."

"Mais les performances en qualifications sont essentielles pour terminer à l'avant en F1, peu importe où l'on se trouve. Les statistiques ne mentent pas. C'est une amélioration générale que nous devons apporter à la voiture. Mais cela commence par l'analyse des faiblesses à partir des épreuves actuelles."

Pour finir, le directeur d'Aston Martin a bien conscience que les résultats de son équipe dans le premier tiers de la saison ont créé des attentes, et qu'il est logique que des questions se posent quand celles-ci ne sont pas comblées. "Je pense que c'est ce qui est intéressant ou agréable."

"Le niveau d'attente a augmenté après six podiums. Nous sommes à six podiums en dix courses. Il est normal que les attentes soient élevées. Et nous continuerons à essayer de répondre à ces attentes. Je pense que c'est un compliment que d'avoir de telles attentes, cela montre que nous avons fait le job."

"Même s'il s'agit de six podiums sur 22 Grands Prix, je pense que ce sera une saison très respectable par rapport à notre position de départ et à nos objectifs pour la saison. Mais nous n'allons pas abandonner maintenant et laisser tomber."

Avec Adam Cooper