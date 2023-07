Alonso : Aston Martin a "sauvé un week-end très difficile"

Rarement l'on peut voir Fernando Alonso satisfait d'une septième place. D'autant plus quand il figure à la troisième position du championnat et s'est habitué au podium depuis le début de l'année. Néanmoins, le pilote espagnol avait prévenu dès les qualifications : Aston Martin devait faire le dos rond à Silverstone. Il se contente donc des six points empochés au terme d'une course qu'il juge parfaite dans ces conditions, notamment sur le plan stratégique.

"On n'a été rapide dans aucune séance du week-end, donc ce n'était pas différent en course", résume Fernando Alonso. "On a eu du mal avec le rythme mais on a exploité la stratégie au maximum. On a essayé de prolonger le relais en mediums au début, puis il y a eu la voiture de sécurité et on a choisi les tendres car c'était un relais court pour aller au bout. Je pense que c'était une bonne stratégie et grâce à toutes ces bonnes décisions, on a pris une septième place qui est peut-être un peu meilleure que le rythme que l'on avait."

"Je pense qu'ici, ce n'était pas le meilleur tracé pour le package que l'on a. On doit aussi analyser les pneus, c'était la première course avec cette nouvelle construction. Il faut analyser un peu plus en détail mais globalement, je pense que l'on a sauvé un week-end très difficile. J'espère que l'on sera de nouveau compétitif en Hongrie."

On se bat pour des choses dont on n'aurait probablement jamais rêvé au début de l'année. Fernando Alonso

Estimant donc avoir sauvé les meubles, Fernando Alonso reste fidèle à sa ligne de conduite : penser autant à l'avenir qu'au présent. Le double Champion du monde s'inscrit dans un véritable projet chez Aston Martin et il gère également son championnat sur la durée. Ne comptez donc pas sur lui pour réagir à l'excès devant la hiérarchie changeante observée à Silverstone sous l'impulsion du retour au premier plan de McLaren.

"Franchement, je ne suis pas trop stressé par le développement", assure-t-il. "La voiture est meilleure que prévu cette année. On se bat pour des choses dont on n'aurait probablement jamais rêvé au début de l'année. Donc si l'on peut continuer à être dans le top 10 et à se battre contre les meilleurs, c'est génial. Mais je pense que l'on doit se focaliser sur le long terme. On ne peut pas être stressé chaque week-end si l'on est septième, quatrième ou sur le podium. On doit être très pragmatique et très détendu vis-à-vis de la performance."

"Si quelqu'un est plus rapide que nous, on ne peut rien faire. On doit juste comprendre, apprendre et se satisfaire de la position dans laquelle on est."

Et puisqu'il nourrit les mêmes rêves que Lawrence Stroll à la tête de l'écurie anglaise, Fernando Alonso se retrouve également dans l'évolution de la nouvelle usine Aston Martin, qui jouxte Silverstone.

"C'était fascinant de voir les infrastructures, tout le monde qui travaille au même endroit", observe-t-il. "C'est un pas en avant. Je pense qu'il faut encore quelques années pour tout mettre en place et exploiter le potentiel maximum. Ça montre évidemment les ambitions d'Aston Martin et on doit en être fier."