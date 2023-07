Piastri craignait que McLaren recule en course

Jusqu'à présent, le rookie Oscar Piastri n'avait jamais fait mieux que huitième lors d'une course de Formule 1. Mais au Grand Prix de Grande-Bretagne, le podium lui a échappé de si peu ! Bénéficiant pour la première fois des évolutions majeuers de la MCL37, le pilote McLaren s'est qualifié troisième et s'est longtemps maintenu à ce niveau… jusqu'à une intervention inopportune de la voiture de sécurité alors qu'il venait d'effectuer son unique arrêt au stand. D'autres pilotes ont pu passer par la pitlane en perdant moins de temps, et la Mercedes de Lewis Hamilton a ainsi pris l'avantage.

Pour sa découverte de la McLaren avec ses pontons et son plancher évolués, Piastri qualifie sa performance de "pas mal du tout", et prédit que le meilleur reste à venir : "J'aurai le nouvel aileron avant le week-end prochain (sic), celui qu'a Lando, c'est enthousiasmant. Ainsi que quelques autres pièces. C'est bon de savoir que nous sommes dans la bataille, et qu'il y a encore un peu plus à venir. Les évolutions sont clairement un énorme pas en avant. Je pense qu'elles sont un bon pas en avant sur un tour, mais c'est clairement en rythme de course que nous avons fait un énorme bond."

"Vous savez, je crois qu'en abordant la course, j'avais peut-être un peu peur que nous reculions légèrement [par rapport aux qualifications] comme nous l'avons fait précédemment, mais au contraire, nous avons été encore plus compétitifs qu'en Autriche, c'était super enthousiasmant. Oui, ça fait un peu mal d'être quatrième quand nous étions partis pour le podium pendant si longtemps, nous avons été un peu malchanceux avec le timing de la voiture de sécurité, mais je suis tout bonnement ravi d'être déçu de la quatrième place par rapport à ce dont nous étions déçus plus tôt dans la saison."

Piastri se souviendra longtemps du départ de ce Grand Prix, où il s'est retrouvé côte à côte avec Max Verstappen, à la lutte pour la deuxième place. "C'était excitant, à vrai dire. Quand j'ai démarré, je me suis dit que j'étais mieux parti que tout le monde et qu'il fallait que je trouve un endroit où aller, je n'avais pas de place. Mais le plus excitant, c'était d'être capable de tenir son rythme pendant quelques tours, et même sur le reste de la course, ce n'est pas comme s'il avait été follement plus rapide que nous. C'était très enthousiasmant d'être véritablement la deuxième équipe la plus rapide aujourd'hui. Cela a dépassé toutes nos attentes. C'est bien d'être de retour aux avant-postes", conclut-il.

Propos recueillis par Matt Kew