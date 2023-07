Course - Verstappen intraitable malgré l'intenable British Army !

Au lendemain de qualifications étonnantes mais toutefois dominées à nouveau par Max Verstappen, deux interrogations essentielles alimentent les conversations avant le Grand Prix de Grande-Bretagne : la pluie, avec un risque estimé à 40%, va-t-elle s'en mêler ? Et qu'attendre des deux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, invitées surprise du trio de tête ?

Sur le plan de la stratégie, et sous les nuages lourds et menaçants de Silverstone avec aussi quelques gouttes d'abord inoffensives, les choix de pneus portent essentiellement sur la gomme medium. George Russell, Esteban Ocon et les pilotes AlphaTauri ont choisi les tendres, Nico Hülkenberg et Valtteri Bottas les durs.

Norris emporté par la foule

À l'extinction des feux, bel et bien sur le sec, c'est Lando Norris qui fait le "jump" et enflamme le public anglais en basculant en tête, alors qu'Oscar Piastri menace Max Verstappen jusque dans Copse avant de se raviser. Plus loin, Lewis Hamilton sort large et se retrouve huitième derrière Charles Leclerc, George Russell, Carlos Sainz et Fernando Alonso, Alexander Albon ayant rétrogradé au dixième rang.

Lando Norris a pris la tête avant le premier virage.

Il aura fallu cinq tours à Max Verstappen pour profiter du DRS et ne laisser aucune chance à Lando Norris en tête de la course. Si ce dépassement n'est pas une surprise, le fait de ne pas voir le nouveau leader s'échapper tout de suite en est une. Pendant que le trio de tête creuse un petit écart sur la Ferrari de Charles Leclerc, Lewis Hamilton prend le dessus sur Fernando Alonso pour ce qui est alors la septième position.

Chez Alpine, le début de course est un cauchemar, même si Pierre Gasly a accroché la neuvième place dans le premier tour. Esteban Ocon, lui, est rappelé à son stand pour abandonner dès la dixième boucle à cause d'une fuite hydraulique. De quoi aider un peu la remontée entamée par Sergio Pérez, marquée par un contact avec Nico Hülkenberg qui a coûté une dérive d'aileron avant au pilote allemand.

Max Verstappen produit son effort après les dix premiers tours pour se débarrasser enfin des deux McLaren au rythme toujours excellent, et ce même si le pilote Red Bull se plaint plusieurs fois des difficultés que lui pose le vent. À mi-course, il s'est aménagé plus de sept secondes d'avance sur le solide duo derrière lui.

Le Safety Car piège Piastri et Russell

Charles Leclerc, mis sous pression par George Russell et ses pneus tendres étonnamment constants, et Carlos Sainz plus tard, sont parmi les premiers à passer au stand dans le top 10. Chez McLaren, on appelle Oscar Piastri en premier au 29e tour pour répondre à l'arrêt de George Russell et on chausse logiquement les durs alors que Mercedes a choisi les mediums. Une option payante, couronnée par un dépassement par l'extérieur du pilote britannique sur Charles Leclerc. Sergio Pérez, lui, fait le pari des tendres dans l'espoir de poursuivre sa remontée, imité par Pierre Gasly et Lance Stroll.

Max Verstappen devant les deux McLaren.

Au 33e tour, le bloc Ferrari de Kevin Magnussen part en fumée en pleine ligne droite, provoquant une intervention de la voiture de sécurité. Leclerc plonge dans les stands pour un deuxième arrêt, et c'est naturellement le cas aussi de Max Verstappen, Lando Norris et Lewis Hamilton. La différence majeure : pneus tendres pour le Néerlandais, pneus durs chez McLaren.

Cette neutralisation a coûté cher à Oscar Piastri, passé au stand juste avant, et derrière le Safety Car on retrouve Max Verstappen devant Lando Norris et Lewis Hamilton. Oscar Piastri se retrouve quatrième, suivi par George Russell, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Alex Albon et Charles Leclerc.

Alpine en plein cauchemar

La course est relancée au 39e passage, avec un Lando Norris forcément inquiet de se retrouver en gommes dures face à des adversaires équipés de pneus tendres. Comme prévu, Max Verstappen s'envole, et Lewis Hamilton met la pression sur la McLaren devant lui ! Lando Norris fait preuve d'une résistance héroïque dans un duel fratricide qui attire tous les regards.

Lewis Hamilton s'est hissé jusqu'au podium !

C'est plus loin que ça barde, quand Sergio Pérez met le feu aux poudres sur Carlos Sainz, doublé dans la foulée dans Copse par un Alex Albon opportuniste puis par son coéquipier Charles Leclerc. L'Espagnol glisse en quelques secondes du septième au dixième rang. Un tour plus tard, Pierre Gasly tente d'infliger le coup de grâce pour intégrer le top 10, en vain. Quelques instants plus tard, après un contact avec Lance Stroll, le Français met fin au week-end désastreux d'Alpine à cause d'une suspension endommagée... Quant au Canadien, il écope d'une pénalité de cinq secondes.

Les positions se figent ainsi dans les derniers tours, Lewis Hamilton ne parvenant plus à menacer Lando Norris une fois le delta de performance gommé entre les types de pneus. Max Verstappen s'impose sans contestation possible devant les deux Anglais. Oscar Piastri échoue au pied d'un premier podium en F1, devant George Russell, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Alex Albon, Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Grand Prix de Grande-Bretagne