McLaren justifie le choix des pneus durs pour Norris

Deuxième du Grand Prix de Grande-Bretagne, Lando Norris a craint de perdre sa place lors de la relance consécutive à l'intervention de la voiture de sécurité. Le pilote McLaren s'est retrouvé à défendre sa position en pneus durs alors que Lewis Hamilton le menaçait en pneus tendres. Un choix dont il s'est étonné mais que McLaren a par la suite justifié.

Juste avant que l'explosion du moteur de Kevin Magnussen ne provoque la neutralisation de la course, McLaren avait déjà fait le choix de chausser des gommes dures à son pilote. Lorsque la VSC a d'abord été déployée, puis transformée en Safety Car, la perspective de chausser les tendres pour tenter de jouer la victoire face à Max Verstappen et se défendre face au reste du peloton a bien traversé l'esprit des ingénieurs, mais le timing de l'arrêt au stand n'était pas si évident.

Lorsque Lando Norris s'est engouffré dans la voie de décélération, la VSC a basculé en SC et McLaren n'a pas voulu prendre le risque d'une cacophonie fatale lors de l'arrêt au stand.

"Sous voiture de sécurité virtuelle, ça nous convenait très bien de chausser les pneus durs car ça n'aurait pas posé de problème de mise en température", explique Andrea Stella, directeur de McLaren. "Mais quand la voiture de sécurité virtuelle est devenue une voiture de sécurité alors que l'on s'arrêtait au stand, tout était déjà prêt pour l'arrêt avec les durs. Un changement de dernière minute pour les tendres aurait posé un problème opérationnel."

"Si les mécaniciens sont prêts avec les pneus durs et que l'on décide de mettre les pneus tendres, ça veut dire qu'ils doivent aller les chercher en se précipitant dans le garage, retirer les couvertures chauffantes et les ramener. Ça peut créer une situation difficile qui aurait retardé l'arrêt au stand."

Par ailleurs, malgré la chauffe plus délicate des pneus durs, McLaren savait qu'en moyenne, le différentiel de performance avec les tendres ne durerait pas et deviendrait gérable en raison des nombreuses courbes à haute vitesse du circuit de Silverstone, qui mettent énormément d'énergie dans les gommes.

"On a pensé que l'on n'était pas dans une de ces situations où les pneus durs présentent une énorme différence de mise en température par rapport aux tendres", confirme Andrea Stella. "Si l'on peut gérer les quatre premiers virages, ainsi que le neuvième, ça commence à générer une température raisonnable. On a donc pris une décision simple. On ne voulait pas changer de type de pneus pour l'arrêt au stand car on aurait pu prendre un retard significatif. Et en admettant que cela aurait pu nous coûter une position avant la relance, c'était ce qu'il y avait de plus raisonnable à faire."

