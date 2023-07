Norris ne comprend pas pourquoi McLaren l'a mis en durs

Ce dimanche, Lando Norris a signé son premier podium à domicile sur la piste de Silverstone, pour sa septième arrivée dans le top 3 depuis le début de sa carrière en Formule 1. C'est quelque peu inattendu, car McLaren peinait à marquer des points depuis le début de la saison, mais les évolutions installées sur la monoplace du Britannique depuis le week-end dernier au Red Bull Ring sont manifestement efficaces.

Norris et son coéquipier Oscar Piastri se sont qualifiés deuxième et troisième, et à l'extinction des feux, l'Anglais s'est emparé de la tête de la course aux dépens de Max Verstappen, même s'il n'a pu résister longtemps au rythme supérieur de la Red Bull. Il s'est ensuite maintenu au deuxième rang tout au long de l'épreuve ; une intervention de la voiture de sécurité l'a mis en danger face à la Mercedes de Lewis Hamilton en tendres, McLaren ayant opté pour les durs lors de cette neutralisation, mais sa défense impeccable lui a permis de concrétiser.

"C'est vraiment fou !" s'exclame Norris. "Je veux simplement dire un grand merci à toute l'équipe. Elle a fait un travail incroyable. Et rien de cela ne serait possible sans son dur travail."

"Ils m'ont mis en pneus durs. Je ne sais pas pourquoi – ils sont encore néophytes dans certains domaines !" s'esclaffe toutefois le pilote McLaren. "Bref, ça a été une bataille incroyable avec Lewis pour lui résister. J'ai peut-être commis quelques erreurs de trop, mais j'ai fait de mon mieux. J'ai concurrencé Max aussi longtemps que possible. C'est une course longue, solitaire quand on est juste au milieu. Mais c'est incroyable."

Lando Norris (McLaren) fête sa 2e place en parc fermé

Interrogé sur ce fameux choix des pneus durs qui lui a été imposé, un Norris facétieux poursuit : "Ils ont juste voulu me mettre un peu plus à l'épreuve, j'imagine ! C'est ce qu'a dit Zak [Brown], c'est sûrement lui qui a décidé ça ! Bref, je voulais les tendres. Je pense que ça avait un peu plus de sens, surtout avec l'intervention de la voiture de sécurité, mais peu m'importe. Je suis deuxième, donc tout va bien."

La neutralisation de la course a coûté le podium à Oscar Piastri, qui venait de rentrer au stand, au profit de Lewis Hamilton, qui a pu effectuer son unique changement de pneus en repartant devant l'Australien.

"Franchement, nous aurions dû faire deuxième et troisième. Oscar a fait un travail incroyable tout le week-end. Et il aurait dû être troisième aujourd'hui sans la voiture de sécurité. C'est dommage, il le méritait", conclut Norris. McLaren marque malgré tout 30 points qui propulsent l'écurie devant Alpine au championnat des constructeurs.