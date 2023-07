Championnat - McLaren double déjà Alpine !

Max Verstappen et Red Bull continuent de tout rafler en cette saison 2023. Une nouvelle fois vainqueur, le double Champion du monde accroît irrémédiablement une avance de plus en plus impressionnante en tête du championnat, bien aidé par les déboires de son coéquipier et par une concurrence irrégulière. Avec 255 points, il compte désormais 99 longueurs d'avance sur Sergio Pérez. Ce dernier, remonté à la sixième place du Grand Prix de Grande-Bretagne, reste deuxième devant Fernando Alonso et Lewis Hamilton.

Esteban Ocon et Pierre Gasly, tous les deux contraints à l'abandon, pointent aux 10e et 12e rangs de ce classement.

Chez les constructeurs, la supériorité de Red Bull demeure très nette avec déjà 411 unités au compteur. Mercedes continue d'affirmer sa deuxième place en distançant peu à peu Aston Martin. Le bond en avant de McLaren en performance se traduit également dans ce classement puisque l'écurie de Woking profite du week-end cauchemardesque d'Alpine pour s'emparer de la 5e place en inscrivant 30 points d'un coup !

Williams se hisse au 7e rang grâce à la 8e place d'Alexander Albon, à égalité de points avec Haas. AlphaTauri ferme toujours la marche avec seulement deux petites unités à son actif.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points 1 Red Bull 411 43 44 36 57 44 25 38 34 56 34 2 Mercedes 203 16 22 18 20 20 23 33 15 11 25 3 Aston Martin 181 23 15 27 22 15 18 14 20 21 6 4 Ferrari 157 12 14 - 36 16 12 10 22 32 3 5 McLaren 59 - - 12 2 - 3 - - 12 30 6 Alpine 47 2 6 - - 6 21 5 4 3 - 7 Haas 11 - 1 6 - 1 - - - 3 - 8 Williams 11 1 - - - - - - 6 - 4 9 Alfa Romeo 9 4 - 2 - - - 2 1 - - 10 AlphaTauri 2 - - 1 1 - - - - - -