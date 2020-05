Aston Martin débarque Palmer et nomme Moers comme PDG

Comme le laissait supposer la rumeur apparue hier, Andy Palmer a été débarqué de son poste de PDG d'Aston Martin Lagonda, qu'il occupait depuis 2014. Les changements stratégiques à la tête de la marque qu'avait prévus Lawrence Stroll concernaient donc bien l'homme à sa tête, qui était tenu responsable en interne de la chute vertigineuse de la cotation boursière du titre, et dont la stratégie n'était plus en phase avec celle du nouveau président exécutif.

Palmer quitte son poste avec effet immédiat et après une décision mutuelle, selon le communiqué officiel annonçant ce départ. C'est Keith Stanton, le vice-président actuel, qui occupera l'intérim en tant que directeur des opérations auprès de Stroll, jusqu'à la nomination du nouveau PDG. Et comme prévu, c'est du côté d'AMG, la division sportive de Mercedes, qu'Aston Martin est allé chercher son nouveau directeur, puisqu'il s'agira de Tobias Moers, 54 ans.

"Le conseil d'administration a jugé qu'il est maintenant temps pour qu'un nouveau leadership se charge de nos plans", a expliqué Stroll. "Au nom du conseil d'administration, j'aimerais remercier Andy pour son travail acharné, son implication personnelle, et sa dévotion envers Aston Martin Lagonda depuis 2014. Dans cette période, l'entreprise a renouvelé sa gamme sportive avec la DB11, la Vantage et la DBS Superleggera, et elle a amené son premier SUV, le DBX, à un niveau de préparation qui nous permettra de débuter les livraisons dans l'été. De plus, le développement de l'Aston Martin Valkyrie a ouvert la voie à une gamme à moteur central à venir. J'aimerais aussi reconnaître son leadership au travers des défis actuels et des incertitudes présentées par le COVID-19."

"Je suis ravi d'accueillir Tobias chez Aston Martin Lagonda. C'est un professionnel de l'automobile au talent exceptionnel et un leader économique avec de beaux résultats chez Daimler AG, avec qui il a un partenariat technique et commercial réussi depuis de nombreuses années. Au fil de sa carrière, il a a réussi à augmenter une gamme de produit, renforcer le positionnement de la marque et améliorer sa rentabilité. Il est le bon leader pour Aston Martin Lagonda et sa nouvelle stratégie permettant d'atteindre son plein potentiel. Notre ambition est significative, claire, et n'est égalée que par notre détermination à réussir. Tout mon énergie et celle de Tobias seront dédiées à renforcer l'entreprise, sa marque, ses prouesses d'ingénierie, et la capacité des gens à faire d'Aston Martin une des meilleures marques de luxe au monde."

Moers connaît bien Aston Martin puisque les moteurs actuels des GT britanniques sont fournis par AMG, et il ne cache pas son enthousiaste à mener un projet de cette envergure aux côtés de Stroll : "Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de rejoindre Aston Martin Lagonda à ce stade de son développement. J’ai toujours eu une passion pour les voitures performantes et je suis ravi d’avoir la chance de travailler pour cette marque emblématique dont j’étais proche sur le plan technique au début du partenariat entre les deux compagnies."

"Après l’arrivée de Lawrence comme président exécutif, l’investissement significatif de son consortium Yee Tree, l’achèvement de l’augmentation de capital et le redémarrage, je crois qu’il y a une opportunité conséquente d’exploiter les forces de l’entreprise pour réussir l’augmentation de production et l’élévation de la marque prévues. J’ai hâte de travailler avec Lawrence et toute l’équipe Aston Martin afin de construire une entreprise plus forte pour nos clients, nos employés, nos partenaires et nos actionnaires."

Andy Palmer gardera de la fierté d'avoir mené une marque aussi prestigieuse, même s'il a traversé une des périodes les plus difficiles de son Histoire : "Ce fut un privilège de servir Aston Martin Lagonda pendant près de six ans. Le lancement de nombreux nouveaux produits, dont le nouveau DBX, démontre le dévouement et les capacités de nos employés. Je voudrais remercier mon équipe de management et tout le personnel pour leur travail et leur soutien, particulièrement durant la période difficile du COVID-19. Je suis fier de vous tous et ce fut un honneur de travailler avec vous."