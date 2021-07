Aston Martin recrute encore un cadre de Red Bull

Une semaine après l'annonce par Aston Martin du recrutement du responsable du département aérodynamique de Red Bull, Dan Fallows, en tant que futur directeur technique à la fin de son contrat, l'écurie britannique a révélé qu'Andrew Alessi, un aérodynamicien de Milton Keynes, faisait également le voyage jusqu'à Silverstone. Il occupera le rôle de patron du département aéro de l'écurie, et débute même à ce poste dès ce jeudi.

Otmar Szafnauer, directeur de l'équipe, a déclaré : "Il y a deux semaines, nous avons annoncé le recrutement de Luca Furbatto comme nouveau directeur de l'ingénierie, qui commencera à travailler pour nous en temps voulu. La semaine dernière, l'arrivée prochaine de Dan Fallows en tant que nouveau directeur technique a également été rendue publique."

"Aujourd'hui, Andrew Alessi vient s'ajouter à la liste impressionnante de nos recrutements de cadres techniques/ingénieurs, en tant que responsable des opérations techniques. Notre équipe est formidable, et elle l'a toujours été. Cette année, nous avons souvent dit : 'Cette écurie a toujours joué au-dessus de son niveau ; maintenant, elle a le niveau nécessaire pour frapper encore plus fort'. C'est absolument vrai – et les nouveaux arrivants, experts et expérimentés, comme Luca, Dan et maintenant Andrew, sont la preuve que nous sommes en train de construire la force technique et d'ingénierie solide dont nous avons besoin pour pouvoir frapper plus fort."

Alessi a déclaré que sa décision de quitter Red Bull et de rejoindre Aston Martin était motivée par sa conviction que l'équipe basée à Silverstone mettait en place les bases nécessaires pour réussir. "Comme tout le monde dans et autour de la F1, j'ai vu et été impressionné par l'ambition évidente de l'équipe que je rejoins, dirigée comme elle l'est actuellement par Lawrence Stroll, et je suis très impatient de travailler avec Otmar Szafnauer ainsi qu'avec les membres très compétents de l'équipe de direction, axés sur la technique et l'ingénierie."

"C'est un moment fantastique pour rejoindre une équipe qui se développe rapidement, et je suis prêt à m'impliquer immédiatement pour contribuer au processus d'amélioration aérodynamique et opérationnelle dont nous avons besoin pour gagner régulièrement à l'avenir."

