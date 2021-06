Aston Martin a trouvé son directeur technique chez Red Bull

C'est la dernière pièce qui manquait au nouveau puzzle d'Aston Martin. Hier, l'écurie britannique a annoncé une restructuration de son département technique, empruntant une approche similaire à celle de plusieurs top teams quant à la manière de répartir les rôles. Ainsi, Andrew Green a été promu directeur des nouvelles technologies pour être le responsable de tout le volet technique, avec sous ses ordres trois postes clés, dont celui qu'il occupait auparavant de directeur technique.

Son successeur a été trouvé, et arrivera directement de Red Bull Racing. Dan Fallows va quitter Milton Keynes, où il aura passé pas moins de 15 ans au sein du département aérodynamique, dont il avait pris la tête en 2014. L'écurie autrichienne va donc laisser son ingénieur saisir cette belle occasion mais précise toutefois qu'il restera impliqué jusqu'au terme de son contrat, sans en spécifier la durée.

"Il va sans dire que Dan nous manquera car il a joué un rôle important durant son passage chez Red Bull Racing, et je tiens à le remercier pour sa contribution aux succès de l'équipe", a réagi Christian Horner, directeur de Red Bull. "Nous avons toutefois conscience que l'opportunité d'endosser le rôle de directeur technique au sein d'une écurie de Formule 1 est attrayante pour franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Cette évolution crée par ailleurs des opportunités de progression internes intéressantes [chez Red Bull Racing], et nous nous tournons vers l'avenir et tirons parti de la richesse des talents au sein de l'équipe."

En tant que directeur technique chez Aston Martin, Dan Fallows collaborera avec les deux autres postes clés placés sous la coupe d'Andrew Green, à savoir celui de directeur de la performance, confié à Tom McCullough, et celui de directeur de l'ingénierie, confié à Luca Furbatto, récente recrue de Silverstone en provenance d'Alfa Romeo.

"Tout le monde chez Aston Martin a pour objectif de gagner des Grands Prix et des titres mondiaux", rappelait jeudi Otmar Szafnauer, directeur d'Aston Martin. "Cette nouvelle structure, améliorée, reflète celle des écuries aujourd'hui les plus performantes en Formule 1."